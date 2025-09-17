Apakah itu Gnosis (GNO)

Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum.

Gnosis tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Gnosis pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak GNO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Gnosis di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Gnosis anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Gnosis Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gnosis (GNO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gnosis (GNO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gnosis.

Semak Gnosis ramalan harga sekarang!

Tokenomik Gnosis (GNO)

Memahami tokenomik Gnosis (GNO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GNO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Gnosis (GNO)

Mencari cara membeli Gnosis? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Gnosis di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GNO kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Gnosis Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Gnosis, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gnosis Berapakah nilai Gnosis (GNO) hari ini? Harga langsung GNO dalam USD ialah 145.38 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GNO ke USD? $ 145.38 . Lihat Harga semasa GNO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Gnosis? Had pasaran untuk GNO ialah $ 383.67M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GNO? Bekalan edaran GNO ialah 2.64M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GNO? GNO mencapai harga ATH sebanyak 1,088.8656450619212 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GNO? GNO melihat harga ATL sebanyak 7.05027795992 USD . Berapakah jumlah dagangan GNO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GNOialah $ 138.11K USD . Adakah GNO akan naik lebih tinggi tahun ini? GNO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GNOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Gnosis (GNO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan