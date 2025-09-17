Lagi Mengenai GNO

Gnosis Logo

GnosisHargae(GNO)

1 GNO ke USD Harga Langsung:

$145.38
$145.38$145.38
+0.51%1D
USD
Gnosis (GNO) Carta Harga Langsung
2025-09-17 01:27:06 (UTC+8)

Gnosis (GNO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 141.82
$ 141.82$ 141.82
24J Rendah
$ 146.39
$ 146.39$ 146.39
24J Tinggi

$ 141.82
$ 141.82$ 141.82

$ 146.39
$ 146.39$ 146.39

$ 1,088.8656450619212
$ 1,088.8656450619212$ 1,088.8656450619212

$ 7.05027795992
$ 7.05027795992$ 7.05027795992

+0.73%

+0.51%

+6.74%

+6.74%

Gnosis (GNO) harga masa nyata ialah $ 145.38. Sepanjang 24 jam yang lalu, GNO didagangkan antara $ 141.82 rendah dan $ 146.39 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GNO sepanjang masa ialah $ 1,088.8656450619212, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 7.05027795992.

Dari segi prestasi jangka pendek, GNO telah berubah sebanyak +0.73% sejak sejam yang lalu, +0.51% dalam 24 jam dan +6.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gnosis (GNO) Maklumat Pasaran

No.145

$ 383.67M
$ 383.67M$ 383.67M

$ 138.11K
$ 138.11K$ 138.11K

$ 436.13M
$ 436.13M$ 436.13M

2.64M
2.64M 2.64M

2,999,934.74597423
2,999,934.74597423 2,999,934.74597423

0.01%

ETH

Had Pasaran semasa Gnosis ialah $ 383.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 138.11K. Bekalan edaran GNO ialah 2.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2999934.74597423. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 436.13M.

Gnosis (GNO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Gnosis hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.7377+0.51%
30 Hari$ +6.16+4.42%
60 Hari$ -0.24-0.17%
90 Hari$ +35.63+32.46%
Perubahan Harga Gnosis Hari Ini

Hari ini, GNO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.7377 (+0.51%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGnosis

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +6.16 (+4.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Gnosis

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GNO mengalami perubahan sebanyak $ -0.24 (-0.17%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Gnosis

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +35.63 (+32.46%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Gnosis (GNO)?

Semak Gnosishalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Gnosis (GNO)

Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum.

Gnosis tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Gnosis pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GNO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Gnosis di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Gnosis anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Gnosis Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gnosis (GNO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gnosis (GNO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gnosis.

Semak Gnosis ramalan harga sekarang!

Tokenomik Gnosis (GNO)

Memahami tokenomik Gnosis (GNO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GNO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Gnosis (GNO)

Mencari cara membeli Gnosis? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Gnosis di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GNO kepada Mata Wang Tempatan

1 Gnosis(GNO) ke VND
3,825,674.7
1 Gnosis(GNO) ke AUD
A$216.6162
1 Gnosis(GNO) ke GBP
106.1274
1 Gnosis(GNO) ke EUR
122.1192
1 Gnosis(GNO) ke USD
$145.38
1 Gnosis(GNO) ke MYR
RM610.596
1 Gnosis(GNO) ke TRY
5,998.3788
1 Gnosis(GNO) ke JPY
¥21,225.48
1 Gnosis(GNO) ke ARS
ARS$213,478.8996
1 Gnosis(GNO) ke RUB
12,095.616
1 Gnosis(GNO) ke INR
12,790.5324
1 Gnosis(GNO) ke IDR
Rp2,383,278.3072
1 Gnosis(GNO) ke KRW
200,524.0878
1 Gnosis(GNO) ke PHP
8,264.853
1 Gnosis(GNO) ke EGP
￡E.6,989.8704
1 Gnosis(GNO) ke BRL
R$769.0602
1 Gnosis(GNO) ke CAD
C$199.1706
1 Gnosis(GNO) ke BDT
17,707.284
1 Gnosis(GNO) ke NGN
217,308.2088
1 Gnosis(GNO) ke COP
$565,680.849
1 Gnosis(GNO) ke ZAR
R.2,519.4354
1 Gnosis(GNO) ke UAH
5,985.2946
1 Gnosis(GNO) ke VES
Bs23,260.8
1 Gnosis(GNO) ke CLP
$137,965.62
1 Gnosis(GNO) ke PKR
Rs41,264.6592
1 Gnosis(GNO) ke KZT
78,668.0256
1 Gnosis(GNO) ke THB
฿4,604.1846
1 Gnosis(GNO) ke TWD
NT$4,374.4842
1 Gnosis(GNO) ke AED
د.إ533.5446
1 Gnosis(GNO) ke CHF
Fr113.3964
1 Gnosis(GNO) ke HKD
HK$1,131.0564
1 Gnosis(GNO) ke AMD
֏55,593.312
1 Gnosis(GNO) ke MAD
.د.م1,304.0586
1 Gnosis(GNO) ke MXN
$2,657.5464
1 Gnosis(GNO) ke SAR
ريال545.175
1 Gnosis(GNO) ke PLN
520.4604
1 Gnosis(GNO) ke RON
лв619.3188
1 Gnosis(GNO) ke SEK
kr1,338.9498
1 Gnosis(GNO) ke BGN
лв239.877
1 Gnosis(GNO) ke HUF
Ft47,664.2868
1 Gnosis(GNO) ke CZK
2,978.8362
1 Gnosis(GNO) ke KWD
د.ك44.19552
1 Gnosis(GNO) ke ILS
484.1154
1 Gnosis(GNO) ke AOA
Kz132,524.0466
1 Gnosis(GNO) ke BHD
.د.ب54.80826
1 Gnosis(GNO) ke BMD
$145.38
1 Gnosis(GNO) ke DKK
kr914.4402
1 Gnosis(GNO) ke HNL
L3,813.3174
1 Gnosis(GNO) ke MUR
6,578.445
1 Gnosis(GNO) ke NAD
$2,525.2506
1 Gnosis(GNO) ke NOK
kr1,418.9088
1 Gnosis(GNO) ke NZD
$241.3308
1 Gnosis(GNO) ke PAB
B/.145.38
1 Gnosis(GNO) ke PGK
K607.6884
1 Gnosis(GNO) ke QAR
ر.ق529.1832
1 Gnosis(GNO) ke RSD
дин.14,356.275

Gnosis Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Gnosis, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Gnosis Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gnosis

Berapakah nilai Gnosis (GNO) hari ini?
Harga langsung GNO dalam USD ialah 145.38 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GNO ke USD?
Harga semasa GNO ke USD ialah $ 145.38. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Gnosis?
Had pasaran untuk GNO ialah $ 383.67M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GNO?
Bekalan edaran GNO ialah 2.64M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GNO?
GNO mencapai harga ATH sebanyak 1,088.8656450619212 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GNO?
GNO melihat harga ATL sebanyak 7.05027795992 USD.
Berapakah jumlah dagangan GNO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GNOialah $ 138.11K USD.
Adakah GNO akan naik lebih tinggi tahun ini?
GNO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GNOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
2025-09-17 01:27:06 (UTC+8)

Gnosis (GNO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

