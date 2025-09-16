Lagi Mengenai GNS

1 GNS ke USD Harga Langsung:

$2.255
-0.17%1D
USD
Gains Network (GNS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:52:29 (UTC+8)

Gains Network (GNS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 2.215
24J Rendah
$ 2.291
24J Tinggi

$ 2.215
$ 2.291
$ 12.453064144724843
$ 0.25898651506436027
-0.31%

-0.16%

-0.97%

-0.97%

Gains Network (GNS) harga masa nyata ialah $ 2.257. Sepanjang 24 jam yang lalu, GNS didagangkan antara $ 2.215 rendah dan $ 2.291 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GNS sepanjang masa ialah $ 12.453064144724843, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.25898651506436027.

Dari segi prestasi jangka pendek, GNS telah berubah sebanyak -0.31% sejak sejam yang lalu, -0.16% dalam 24 jam dan -0.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gains Network (GNS) Maklumat Pasaran

No.506

$ 63.33M
$ 141.79K
$ 63.33M
28.06M
28,058,585.98546666
MATIC

Had Pasaran semasa Gains Network ialah $ 63.33M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 141.79K. Bekalan edaran GNS ialah 28.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 28058585.98546666. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 63.33M.

Gains Network (GNS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Gains Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00384-0.16%
30 Hari$ +0.123+5.76%
60 Hari$ +0.4+21.54%
90 Hari$ +1.031+84.09%
Perubahan Harga Gains Network Hari Ini

Hari ini, GNS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00384 (-0.16%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGains Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.123 (+5.76%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Gains Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GNS mengalami perubahan sebanyak $ +0.4 (+21.54%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Gains Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +1.031 (+84.09%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Gains Network (GNS)?

Semak Gains Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Gains Network (GNS)

Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.

Gains Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Gains Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GNS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Gains Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Gains Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Gains Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gains Network (GNS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gains Network (GNS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gains Network.

Semak Gains Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Gains Network (GNS)

Memahami tokenomik Gains Network (GNS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GNS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Gains Network (GNS)

Mencari cara membeli Gains Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Gains Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GNS kepada Mata Wang Tempatan

Gains Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Gains Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Gains Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gains Network

Berapakah nilai Gains Network (GNS) hari ini?
Harga langsung GNS dalam USD ialah 2.257 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GNS ke USD?
Harga semasa GNS ke USD ialah $ 2.257. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Gains Network?
Had pasaran untuk GNS ialah $ 63.33M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GNS?
Bekalan edaran GNS ialah 28.06M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GNS?
GNS mencapai harga ATH sebanyak 12.453064144724843 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GNS?
GNS melihat harga ATL sebanyak 0.25898651506436027 USD.
Berapakah jumlah dagangan GNS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GNSialah $ 141.79K USD.
Adakah GNS akan naik lebih tinggi tahun ini?
GNS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GNSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

