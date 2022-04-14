Tokenomik Gains Network (GNS)

Lihat cerapan utama tentang Gains Network (GNS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Gains Network (GNS) Maklumat

Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.

Laman Web Rasmi:
https://gains.trade
Kertas putih:
https://gainsnetwork.gitbook.io/docs-home/
Peneroka Blok:
https://polygonscan.com/token/0xE5417Af564e4bFDA1c483642db72007871397896

Gains Network (GNS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Gains Network (GNS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 64.09M
Jumlah Bekalan:
$ 28.04M
Bekalan Edaran:
$ 28.04M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 64.09M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 15
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.25898651506436027
Harga Semasa:
$ 2.286
Tokenomik Gains Network (GNS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Gains Network (GNS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GNS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GNS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GNS, terokai GNS harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.