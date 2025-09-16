Lagi Mengenai GOAT

Goatseus Maximus (GOAT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:52:34 (UTC+8)

Goatseus Maximus (GOAT) Maklumat Harga (USD)

+0.02%

Goatseus Maximus (GOAT) harga masa nyata ialah $ 0.09814. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOAT didagangkan antara $ 0.094 rendah dan $ 0.1031 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOAT sepanjang masa ialah $ 1.3555157811784044, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000019502896664627.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOAT telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +0.73% dalam 24 jam dan +0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Goatseus Maximus (GOAT) Maklumat Pasaran

No.379

$ 98.14M
$ 98.14M$ 98.14M

$ 511.19K
$ 511.19K$ 511.19K

$ 98.14M
$ 98.14M$ 98.14M

999.99M
999.99M 999.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,991,384.320284
999,991,384.320284 999,991,384.320284

99.99%

SOL

Had Pasaran semasa Goatseus Maximus ialah $ 98.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 511.19K. Bekalan edaran GOAT ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999991384.320284. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 98.14M.

Goatseus Maximus (GOAT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Goatseus Maximus hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0007112+0.73%
30 Hari$ +0.00127+1.31%
60 Hari$ -0.02856-22.55%
90 Hari$ +0.0031+3.26%
Perubahan Harga Goatseus Maximus Hari Ini

Hari ini, GOAT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0007112 (+0.73%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGoatseus Maximus

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00127 (+1.31%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Goatseus Maximus

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GOAT mengalami perubahan sebanyak $ -0.02856 (-22.55%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Goatseus Maximus

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0031 (+3.26%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Goatseus Maximus (GOAT)?

Semak Goatseus Maximushalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Goatseus Maximus (GOAT)

Goatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain.

Goatseus Maximus tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Goatseus Maximus pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GOAT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Goatseus Maximus di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Goatseus Maximus anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Goatseus Maximus Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Goatseus Maximus (GOAT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Goatseus Maximus (GOAT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Goatseus Maximus.

Semak Goatseus Maximus ramalan harga sekarang!

Tokenomik Goatseus Maximus (GOAT)

Memahami tokenomik Goatseus Maximus (GOAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GOAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Goatseus Maximus (GOAT)

Mencari cara membeli Goatseus Maximus? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Goatseus Maximus di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GOAT kepada Mata Wang Tempatan

Goatseus Maximus Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Goatseus Maximus, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Goatseus Maximus Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Goatseus Maximus

Berapakah nilai Goatseus Maximus (GOAT) hari ini?
Harga langsung GOAT dalam USD ialah 0.09814 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GOAT ke USD?
Harga semasa GOAT ke USD ialah $ 0.09814. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Goatseus Maximus?
Had pasaran untuk GOAT ialah $ 98.14M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GOAT?
Bekalan edaran GOAT ialah 999.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GOAT?
GOAT mencapai harga ATH sebanyak 1.3555157811784044 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GOAT?
GOAT melihat harga ATL sebanyak 0.000019502896664627 USD.
Berapakah jumlah dagangan GOAT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GOATialah $ 511.19K USD.
Adakah GOAT akan naik lebih tinggi tahun ini?
GOAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GOATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:52:34 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

