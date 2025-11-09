Goatcoin Harga Hari Ini

Harga langsung Goatcoin (GOATCOIN) hari ini ialah $ 0.0002128, dengan 0.70% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOATCOIN kepada USD penukaran adalah $ 0.0002128 setiap GOATCOIN.

Goatcoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- GOATCOIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOATCOIN didagangkan antara $ 0.0002086 (rendah) dan $ 0.00022 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, GOATCOIN dipindahkan -1.58% dalam sejam terakhir dan -5.05% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.78K.

Goatcoin (GOATCOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 55.78K$ 55.78K $ 55.78K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Goatcoin ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.78K. Bekalan edaran GOATCOIN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.