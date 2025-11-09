GOAT Network Harga Hari Ini

Harga langsung GOAT Network (GOATED) hari ini ialah $ 0.09236, dengan 4.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOATED kepada USD penukaran adalah $ 0.09236 setiap GOATED.

GOAT Network kini berada pada kedudukan #1139 mengikut permodalan pasaran pada $ 9.64M, dengan bekalan edaran sebanyak 104.35M GOATED. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOATED didagangkan antara $ 0.08865 (rendah) dan $ 0.09316 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.19772632791076053, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.052417385027545234.

Dalam prestasi jangka pendek, GOATED dipindahkan +0.90% dalam sejam terakhir dan -1.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 53.29K.

GOAT Network (GOATED) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1139 Modal Pasaran $ 9.64M$ 9.64M $ 9.64M Kelantangan (24J) $ 53.29K$ 53.29K $ 53.29K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 92.36M$ 92.36M $ 92.36M Bekalan Peredaran 104.35M 104.35M 104.35M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 10.43% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa GOAT Network ialah $ 9.64M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.29K. Bekalan edaran GOATED ialah 104.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 92.36M.