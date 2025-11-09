BursaDEX+
Harga GOAT Network langsung hari ini ialah 0.09236 USD.GOATED modal pasaran ialah 9,637,581.28 USD. Jejaki masa nyata GOATED kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai GOATED

Maklumat Harga GOATED

Apakah GOATED

Kertas putih GOATED

Laman Web Rasmi GOATED

Tokenomik GOATED

Ramalan Harga GOATED

Sejarah GOATED

GOATED Panduan Membeli

Penukar Mata Wang GOATED-ke-Fiat

GOATED Spot

GOATED Niaga Hadapan USDT-M

GOAT Network Logo

GOAT NetworkHargae(GOATED)

1 GOATED ke USD Harga Langsung:

$0.09239
+4.20%1D
USD
GOAT Network (GOATED) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:18:30 (UTC+8)

GOAT Network Harga Hari Ini

Harga langsung GOAT Network (GOATED) hari ini ialah $ 0.09236, dengan 4.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOATED kepada USD penukaran adalah $ 0.09236 setiap GOATED.

GOAT Network kini berada pada kedudukan #1139 mengikut permodalan pasaran pada $ 9.64M, dengan bekalan edaran sebanyak 104.35M GOATED. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOATED didagangkan antara $ 0.08865 (rendah) dan $ 0.09316 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.19772632791076053, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.052417385027545234.

Dalam prestasi jangka pendek, GOATED dipindahkan +0.90% dalam sejam terakhir dan -1.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 53.29K.

GOAT Network (GOATED) Maklumat Pasaran

No.1139

$ 9.64M
$ 53.29K
$ 92.36M
104.35M
1,000,000,000
1,000,000,000
10.43%

BSC

Had Pasaran semasa GOAT Network ialah $ 9.64M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.29K. Bekalan edaran GOATED ialah 104.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 92.36M.

GOAT Network Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.08865
24J Rendah
$ 0.09316
24J Tinggi

$ 0.08865
$ 0.09316
$ 0.19772632791076053
$ 0.052417385027545234
+0.90%

+4.20%

-1.36%

-1.36%

GOAT Network (GOATED) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk GOAT Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003724+4.20%
30 Hari$ +0.02991+47.89%
60 Hari$ +0.04236+84.72%
90 Hari$ +0.04236+84.72%
Perubahan Harga GOAT Network Hari Ini

Hari ini, GOATED mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.003724 (+4.20%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGOAT Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.02991 (+47.89%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari GOAT Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GOATED mengalami perubahan sebanyak $ +0.04236 (+84.72%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari GOAT Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.04236 (+84.72%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga GOAT Network (GOATED)?

Semak GOAT Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk GOAT Network

Cerapan dipacu AI yang menganalisis GOAT Network pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga GOAT Network?

Several key factors influence GOAT Network (GOATED) prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Partnership announcements and ecosystem developments
4. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin correlation
5. Token utility and adoption within the GOAT Network platform
6. Supply dynamics including staking rewards and token burns
7. Regulatory news affecting DeFi and gaming tokens
8. Community growth and social media buzz
9. Technical analysis patterns and whale movements
10. Broader economic conditions and risk appetite

Mengapa orang ingin tahu harga GOAT Network hari ini?

People want to know GOAT Network (GOATED) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying/selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Ramalan Harga untuk GOAT Network

GOAT Network (GOATED) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GOATED pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
GOAT Network (GOATED) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga GOAT Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga GOAT Network yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk GOATED ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik GOAT Network Ramalan Harga.

Perihal GOAT Network

GOATED is a digital asset designed to operate as a medium of exchange within the world of cryptocurrencies. It utilizes a decentralized system to manage and secure transactions, leveraging blockchain technology to maintain a public ledger of all transaction data. The primary purpose of GOATED is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital assets across the globe without the need for traditional financial intermediaries. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. GOATED's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of tokens, a feature designed to mitigate inflationary pressures. In the broader crypto ecosystem, GOATED is often used for online transactions, digital tipping, and as a means of value storage.

Bagaimana untuk membeli & Melabur GOAT Network dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan GOAT Network? Membeli GOATED adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli GOAT Network. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan GOAT Network (GOATED) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 104.35M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan GOAT Network akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli GOAT Network (GOATED)

Apa yang boleh anda lakukan dengan GOAT Network

Memiliki GOAT Network membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli GOAT Network (GOATED) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu GOAT Network (GOATED)

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

GOAT Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang GOAT Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web GOAT Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GOAT Network

Berapakah nilai 1 GOAT Network pada tahun 2030?
Jika GOAT Network berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga GOAT Network berpotensi dan jangkaan ROI.
GOAT Network (GOATED) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang GOAT Network

GOATED USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek GOATED dengan leveraj. Terokai GOATED dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan GOAT Network (GOATED) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga GOAT Network langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
GOATED/USDT
$0.09239
+4.17%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator GOATED-ke-USD

Jumlah

GOATED
GOATED
USD
USD

1 GOATED = 0.09236 USD