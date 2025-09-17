Lagi Mengenai GOCHU

Gochujang Coin Logo

Gochujang CoinHargae(GOCHU)

1 GOCHU ke USD Harga Langsung:

$0.0000002996
$0.0000002996$0.0000002996
-0.86%1D
USD
Gochujang Coin (GOCHU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:27:13 (UTC+8)

Gochujang Coin (GOCHU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000002909
$ 0.0000002909$ 0.0000002909
24J Rendah
$ 0.0000003101
$ 0.0000003101$ 0.0000003101
24J Tinggi

$ 0.0000002909
$ 0.0000002909$ 0.0000002909

$ 0.0000003101
$ 0.0000003101$ 0.0000003101

$ 0.000003216336919099
$ 0.000003216336919099$ 0.000003216336919099

$ 0.000000100066496121
$ 0.000000100066496121$ 0.000000100066496121

-0.11%

-0.86%

-0.54%

-0.54%

Gochujang Coin (GOCHU) harga masa nyata ialah $ 0.0000002991. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOCHU didagangkan antara $ 0.0000002909 rendah dan $ 0.0000003101 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOCHU sepanjang masa ialah $ 0.000003216336919099, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000100066496121.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOCHU telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -0.86% dalam 24 jam dan -0.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gochujang Coin (GOCHU) Maklumat Pasaran

No.1646

$ 3.34M
$ 3.34M$ 3.34M

$ 76.32K
$ 76.32K$ 76.32K

$ 8.97M
$ 8.97M$ 8.97M

11.18T
11.18T 11.18T

29,999,999,950,000
29,999,999,950,000 29,999,999,950,000

29,999,999,950,000
29,999,999,950,000 29,999,999,950,000

37.26%

BASE

Had Pasaran semasa Gochujang Coin ialah $ 3.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 76.32K. Bekalan edaran GOCHU ialah 11.18T, dengan jumlah bekalan sebanyak 29999999950000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.97M.

Gochujang Coin (GOCHU) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Gochujang Coin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000002599-0.86%
30 Hari$ +0.0000000076+2.60%
60 Hari$ -0.000000533-64.06%
90 Hari$ -0.0000013667-82.05%
Perubahan Harga Gochujang Coin Hari Ini

Hari ini, GOCHU mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000000002599 (-0.86%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGochujang Coin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0000000076 (+2.60%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Gochujang Coin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GOCHU mengalami perubahan sebanyak $ -0.000000533 (-64.06%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Gochujang Coin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000013667 (-82.05%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Gochujang Coin (GOCHU)?

Semak Gochujang Coinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Gochujang Coin (GOCHU)

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

Gochujang Coin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Gochujang Coin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GOCHU ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Gochujang Coin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Gochujang Coin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Gochujang Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gochujang Coin (GOCHU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gochujang Coin (GOCHU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gochujang Coin.

Semak Gochujang Coin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Gochujang Coin (GOCHU)

Memahami tokenomik Gochujang Coin (GOCHU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GOCHU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Gochujang Coin (GOCHU)

Mencari cara membeli Gochujang Coin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Gochujang Coin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GOCHU kepada Mata Wang Tempatan

1 Gochujang Coin(GOCHU) ke VND
0.0078708165
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke AUD
A$0.000000445659
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke GBP
0.000000218343
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke EUR
0.000000251244
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke USD
$0.0000002991
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke MYR
RM0.00000125622
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke TRY
0.000012340866
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke JPY
¥0.0000436686
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke ARS
ARS$0.000439204422
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke RUB
0.00002488512
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke INR
0.000026314818
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke IDR
Rp0.004903277904
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke KRW
0.000412551621
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke PHP
0.000017003835
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke EGP
￡E.0.000014380728
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke BRL
R$0.000001582239
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke CAD
C$0.000000409767
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke BDT
0.00003643038
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke NGN
0.000447082716
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke COP
$0.001163813055
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke ZAR
R.0.000005183403
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke UAH
0.000012313947
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke VES
Bs0.000047856
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke CLP
$0.0002838459
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke PKR
Rs0.000084896544
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke KZT
0.000161848992
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke THB
฿0.000009472497
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke TWD
NT$0.000008999919
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke AED
د.إ0.000001097697
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke CHF
Fr0.000000233298
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke HKD
HK$0.000002326998
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke AMD
֏0.00011437584
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke MAD
.د.م0.000002682927
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke MXN
$0.000005467548
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke SAR
ريال0.000001121625
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke PLN
0.000001070778
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke RON
лв0.000001274166
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke SEK
kr0.000002754711
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke BGN
лв0.000000493515
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke HUF
Ft0.000098062926
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke CZK
0.000006122577
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke KWD
د.ك0.0000000909264
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke ILS
0.000000996003
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke AOA
Kz0.000272650587
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke BHD
.د.ب0.0000001127607
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke BMD
$0.0000002991
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke DKK
kr0.000001881339
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke HNL
L0.000007845393
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke MUR
0.000013534275
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke NAD
$0.000005195367
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke NOK
kr0.000002919216
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke NZD
$0.000000496506
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke PAB
B/.0.0000002991
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke PGK
K0.000001250238
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke QAR
ر.ق0.000001088724
1 Gochujang Coin(GOCHU) ke RSD
дин.0.000029536125

Gochujang Coin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Gochujang Coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Gochujang Coin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gochujang Coin

Berapakah nilai Gochujang Coin (GOCHU) hari ini?
Harga langsung GOCHU dalam USD ialah 0.0000002991 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GOCHU ke USD?
Harga semasa GOCHU ke USD ialah $ 0.0000002991. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Gochujang Coin?
Had pasaran untuk GOCHU ialah $ 3.34M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GOCHU?
Bekalan edaran GOCHU ialah 11.18T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GOCHU?
GOCHU mencapai harga ATH sebanyak 0.000003216336919099 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GOCHU?
GOCHU melihat harga ATL sebanyak 0.000000100066496121 USD.
Berapakah jumlah dagangan GOCHU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GOCHUialah $ 76.32K USD.
Adakah GOCHU akan naik lebih tinggi tahun ini?
GOCHU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GOCHUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:27:13 (UTC+8)

Gochujang Coin (GOCHU) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator GOCHU-ke-USD

Jumlah

GOCHU
GOCHU
USD
USD

1 GOCHU = 0.000000 USD

Berdagang GOCHU

GOCHUUSDT
$0.0000002996
$0.0000002996$0.0000002996
-1.15%

