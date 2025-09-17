Lagi Mengenai GODE

Gode Chain Logo

Gode ChainHargae(GODE)

1 GODE ke USD Harga Langsung:

$0.0006261
$0.0006261$0.0006261
-0.46%1D
USD
Gode Chain (GODE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:27:28 (UTC+8)

Gode Chain (GODE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0005932
$ 0.0005932$ 0.0005932
24J Rendah
$ 0.000669
$ 0.000669$ 0.000669
24J Tinggi

$ 0.0005932
$ 0.0005932$ 0.0005932

$ 0.000669
$ 0.000669$ 0.000669

$ 0.6976398030440083
$ 0.6976398030440083$ 0.6976398030440083

$ 0.000153823138845251
$ 0.000153823138845251$ 0.000153823138845251

+0.78%

-0.45%

+6.31%

+6.31%

Gode Chain (GODE) harga masa nyata ialah $ 0.0006261. Sepanjang 24 jam yang lalu, GODE didagangkan antara $ 0.0005932 rendah dan $ 0.000669 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GODE sepanjang masa ialah $ 0.6976398030440083, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000153823138845251.

Dari segi prestasi jangka pendek, GODE telah berubah sebanyak +0.78% sejak sejam yang lalu, -0.45% dalam 24 jam dan +6.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gode Chain (GODE) Maklumat Pasaran

No.6981

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.67K
$ 5.67K$ 5.67K

$ 6.26M
$ 6.26M$ 6.26M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

GODE

Had Pasaran semasa Gode Chain ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.67K. Bekalan edaran GODE ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.26M.

Gode Chain (GODE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Gode Chain hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000002893-0.45%
30 Hari$ +0.0005162+469.69%
60 Hari$ +0.0005237+511.42%
90 Hari$ +0.0005254+521.74%
Perubahan Harga Gode Chain Hari Ini

Hari ini, GODE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000002893 (-0.45%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGode Chain

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0005162 (+469.69%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Gode Chain

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GODE mengalami perubahan sebanyak $ +0.0005237 (+511.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Gode Chain

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0005254 (+521.74%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Gode Chain (GODE)?

Semak Gode Chainhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Gode Chain (GODE)

Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases.

Gode Chain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Gode Chain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GODE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Gode Chain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Gode Chain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Gode Chain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gode Chain (GODE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gode Chain (GODE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gode Chain.

Semak Gode Chain ramalan harga sekarang!

Tokenomik Gode Chain (GODE)

Memahami tokenomik Gode Chain (GODE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GODE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Gode Chain (GODE)

Mencari cara membeli Gode Chain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Gode Chain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GODE kepada Mata Wang Tempatan

1 Gode Chain(GODE) ke VND
16.4758215
1 Gode Chain(GODE) ke AUD
A$0.000932889
1 Gode Chain(GODE) ke GBP
0.000457053
1 Gode Chain(GODE) ke EUR
0.000525924
1 Gode Chain(GODE) ke USD
$0.0006261
1 Gode Chain(GODE) ke MYR
RM0.00262962
1 Gode Chain(GODE) ke TRY
0.025832886
1 Gode Chain(GODE) ke JPY
¥0.0914106
1 Gode Chain(GODE) ke ARS
ARS$0.919377762
1 Gode Chain(GODE) ke RUB
0.05209152
1 Gode Chain(GODE) ke INR
0.055084278
1 Gode Chain(GODE) ke IDR
Rp10.263932784
1 Gode Chain(GODE) ke KRW
0.863585991
1 Gode Chain(GODE) ke PHP
0.035593785
1 Gode Chain(GODE) ke EGP
￡E.0.030102888
1 Gode Chain(GODE) ke BRL
R$0.003312069
1 Gode Chain(GODE) ke CAD
C$0.000857757
1 Gode Chain(GODE) ke BDT
0.07625898
1 Gode Chain(GODE) ke NGN
0.935869236
1 Gode Chain(GODE) ke COP
$2.436186405
1 Gode Chain(GODE) ke ZAR
R.0.010850313
1 Gode Chain(GODE) ke UAH
0.025776537
1 Gode Chain(GODE) ke VES
Bs0.100176
1 Gode Chain(GODE) ke CLP
$0.5941689
1 Gode Chain(GODE) ke PKR
Rs0.177712224
1 Gode Chain(GODE) ke KZT
0.338795232
1 Gode Chain(GODE) ke THB
฿0.019828587
1 Gode Chain(GODE) ke TWD
NT$0.018839349
1 Gode Chain(GODE) ke AED
د.إ0.002297787
1 Gode Chain(GODE) ke CHF
Fr0.000488358
1 Gode Chain(GODE) ke HKD
HK$0.004871058
1 Gode Chain(GODE) ke AMD
֏0.23942064
1 Gode Chain(GODE) ke MAD
.د.م0.005616117
1 Gode Chain(GODE) ke MXN
$0.011445108
1 Gode Chain(GODE) ke SAR
ريال0.002347875
1 Gode Chain(GODE) ke PLN
0.002241438
1 Gode Chain(GODE) ke RON
лв0.002667186
1 Gode Chain(GODE) ke SEK
kr0.005766381
1 Gode Chain(GODE) ke BGN
лв0.001033065
1 Gode Chain(GODE) ke HUF
Ft0.205273146
1 Gode Chain(GODE) ke CZK
0.012816267
1 Gode Chain(GODE) ke KWD
د.ك0.0001903344
1 Gode Chain(GODE) ke ILS
0.002084913
1 Gode Chain(GODE) ke AOA
Kz0.570733977
1 Gode Chain(GODE) ke BHD
.د.ب0.0002360397
1 Gode Chain(GODE) ke BMD
$0.0006261
1 Gode Chain(GODE) ke DKK
kr0.003931908
1 Gode Chain(GODE) ke HNL
L0.016422603
1 Gode Chain(GODE) ke MUR
0.028331025
1 Gode Chain(GODE) ke NAD
$0.010875357
1 Gode Chain(GODE) ke NOK
kr0.006104475
1 Gode Chain(GODE) ke NZD
$0.001039326
1 Gode Chain(GODE) ke PAB
B/.0.0006261
1 Gode Chain(GODE) ke PGK
K0.002617098
1 Gode Chain(GODE) ke QAR
ر.ق0.002279004
1 Gode Chain(GODE) ke RSD
дин.0.061827375

Gode Chain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Gode Chain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Gode Chain Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gode Chain

Berapakah nilai Gode Chain (GODE) hari ini?
Harga langsung GODE dalam USD ialah 0.0006261 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GODE ke USD?
Harga semasa GODE ke USD ialah $ 0.0006261. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Gode Chain?
Had pasaran untuk GODE ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GODE?
Bekalan edaran GODE ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GODE?
GODE mencapai harga ATH sebanyak 0.6976398030440083 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GODE?
GODE melihat harga ATL sebanyak 0.000153823138845251 USD.
Berapakah jumlah dagangan GODE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GODEialah $ 5.67K USD.
Adakah GODE akan naik lebih tinggi tahun ini?
GODE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GODEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:27:28 (UTC+8)

Gode Chain (GODE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

