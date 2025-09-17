Lagi Mengenai GODS

Maklumat Harga GODS

Kertas putih GODS

Laman Web Rasmi GODS

Tokenomik GODS

Ramalan Harga GODS

Sejarah GODS

GODS Panduan Membeli

Penukar Mata Wang GODS-ke-Fiat

GODS Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Gods Unchained Logo

Gods UnchainedHargae(GODS)

1 GODS ke USD Harga Langsung:

$0.13002
$0.13002$0.13002
-7.06%1D
USD
Gods Unchained (GODS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:27:36 (UTC+8)

Gods Unchained (GODS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.11426
$ 0.11426$ 0.11426
24J Rendah
$ 0.14404
$ 0.14404$ 0.14404
24J Tinggi

$ 0.11426
$ 0.11426$ 0.11426

$ 0.14404
$ 0.14404$ 0.14404

$ 8.825233783754243
$ 8.825233783754243$ 8.825233783754243

$ 0.06425242982107134
$ 0.06425242982107134$ 0.06425242982107134

-4.02%

-7.06%

+13.68%

+13.68%

Gods Unchained (GODS) harga masa nyata ialah $ 0.13002. Sepanjang 24 jam yang lalu, GODS didagangkan antara $ 0.11426 rendah dan $ 0.14404 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GODS sepanjang masa ialah $ 8.825233783754243, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.06425242982107134.

Dari segi prestasi jangka pendek, GODS telah berubah sebanyak -4.02% sejak sejam yang lalu, -7.06% dalam 24 jam dan +13.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gods Unchained (GODS) Maklumat Pasaran

No.601

$ 51.23M
$ 51.23M$ 51.23M

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

$ 65.01M
$ 65.01M$ 65.01M

394.03M
394.03M 394.03M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

78.80%

ETH

Had Pasaran semasa Gods Unchained ialah $ 51.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.03M. Bekalan edaran GODS ialah 394.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 65.01M.

Gods Unchained (GODS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Gods Unchained hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0098767-7.06%
30 Hari$ +0.00313+2.46%
60 Hari$ +0.00302+2.37%
90 Hari$ +0.00973+8.08%
Perubahan Harga Gods Unchained Hari Ini

Hari ini, GODS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0098767 (-7.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGods Unchained

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00313 (+2.46%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Gods Unchained

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GODS mengalami perubahan sebanyak $ +0.00302 (+2.37%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Gods Unchained

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00973 (+8.08%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Gods Unchained (GODS)?

Semak Gods Unchainedhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Gods Unchained tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Gods Unchained pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GODS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Gods Unchained di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Gods Unchained anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Gods Unchained Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gods Unchained (GODS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gods Unchained (GODS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gods Unchained.

Semak Gods Unchained ramalan harga sekarang!

Tokenomik Gods Unchained (GODS)

Memahami tokenomik Gods Unchained (GODS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GODS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Gods Unchained (GODS)

Mencari cara membeli Gods Unchained? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Gods Unchained di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GODS kepada Mata Wang Tempatan

1 Gods Unchained(GODS) ke VND
3,421.4763
1 Gods Unchained(GODS) ke AUD
A$0.1937298
1 Gods Unchained(GODS) ke GBP
0.0949146
1 Gods Unchained(GODS) ke EUR
0.1092168
1 Gods Unchained(GODS) ke USD
$0.13002
1 Gods Unchained(GODS) ke MYR
RM0.546084
1 Gods Unchained(GODS) ke TRY
5.3646252
1 Gods Unchained(GODS) ke JPY
¥18.98292
1 Gods Unchained(GODS) ke ARS
ARS$190.9239684
1 Gods Unchained(GODS) ke RUB
10.817664
1 Gods Unchained(GODS) ke INR
11.4391596
1 Gods Unchained(GODS) ke IDR
Rp2,131.4750688
1 Gods Unchained(GODS) ke KRW
179.3378862
1 Gods Unchained(GODS) ke PHP
7.391637
1 Gods Unchained(GODS) ke EGP
￡E.6.2513616
1 Gods Unchained(GODS) ke BRL
R$0.6878058
1 Gods Unchained(GODS) ke CAD
C$0.1781274
1 Gods Unchained(GODS) ke BDT
15.836436
1 Gods Unchained(GODS) ke NGN
194.3486952
1 Gods Unchained(GODS) ke COP
$505.914321
1 Gods Unchained(GODS) ke ZAR
R.2.2532466
1 Gods Unchained(GODS) ke UAH
5.3529234
1 Gods Unchained(GODS) ke VES
Bs20.8032
1 Gods Unchained(GODS) ke CLP
$123.38898
1 Gods Unchained(GODS) ke PKR
Rs36.9048768
1 Gods Unchained(GODS) ke KZT
70.3564224
1 Gods Unchained(GODS) ke THB
฿4.1177334
1 Gods Unchained(GODS) ke TWD
NT$3.9123018
1 Gods Unchained(GODS) ke AED
د.إ0.4771734
1 Gods Unchained(GODS) ke CHF
Fr0.1014156
1 Gods Unchained(GODS) ke HKD
HK$1.0115556
1 Gods Unchained(GODS) ke AMD
֏49.719648
1 Gods Unchained(GODS) ke MAD
.د.م1.1662794
1 Gods Unchained(GODS) ke MXN
$2.3767656
1 Gods Unchained(GODS) ke SAR
ريال0.487575
1 Gods Unchained(GODS) ke PLN
0.4654716
1 Gods Unchained(GODS) ke RON
лв0.5538852
1 Gods Unchained(GODS) ke SEK
kr1.1974842
1 Gods Unchained(GODS) ke BGN
лв0.214533
1 Gods Unchained(GODS) ke HUF
Ft42.6283572
1 Gods Unchained(GODS) ke CZK
2.6615094
1 Gods Unchained(GODS) ke KWD
د.ك0.03952608
1 Gods Unchained(GODS) ke ILS
0.4329666
1 Gods Unchained(GODS) ke AOA
Kz118.5223314
1 Gods Unchained(GODS) ke BHD
.د.ب0.04901754
1 Gods Unchained(GODS) ke BMD
$0.13002
1 Gods Unchained(GODS) ke DKK
kr0.8165256
1 Gods Unchained(GODS) ke HNL
L3.4104246
1 Gods Unchained(GODS) ke MUR
5.883405
1 Gods Unchained(GODS) ke NAD
$2.2584474
1 Gods Unchained(GODS) ke NOK
kr1.267695
1 Gods Unchained(GODS) ke NZD
$0.2158332
1 Gods Unchained(GODS) ke PAB
B/.0.13002
1 Gods Unchained(GODS) ke PGK
K0.5434836
1 Gods Unchained(GODS) ke QAR
ر.ق0.4732728
1 Gods Unchained(GODS) ke RSD
дин.12.839475

Gods Unchained Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Gods Unchained, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Gods Unchained Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gods Unchained

Berapakah nilai Gods Unchained (GODS) hari ini?
Harga langsung GODS dalam USD ialah 0.13002 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GODS ke USD?
Harga semasa GODS ke USD ialah $ 0.13002. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Gods Unchained?
Had pasaran untuk GODS ialah $ 51.23M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GODS?
Bekalan edaran GODS ialah 394.03M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GODS?
GODS mencapai harga ATH sebanyak 8.825233783754243 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GODS?
GODS melihat harga ATL sebanyak 0.06425242982107134 USD.
Berapakah jumlah dagangan GODS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GODSialah $ 1.03M USD.
Adakah GODS akan naik lebih tinggi tahun ini?
GODS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GODSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:27:36 (UTC+8)

Gods Unchained (GODS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator GODS-ke-USD

Jumlah

GODS
GODS
USD
USD

1 GODS = 0.13002 USD

Berdagang GODS

GODSUSDT
$0.13002
$0.13002$0.13002
-6.63%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan