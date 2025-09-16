Lagi Mengenai GOGLZ

GOGGLES Logo

GOGGLESHargae(GOGLZ)

1 GOGLZ ke USD Harga Langsung:

$0.0942
$0.0942$0.0942
+17.75%1D
USD
GOGGLES (GOGLZ) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:52:41 (UTC+8)

GOGGLES (GOGLZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0794
$ 0.0794$ 0.0794
24J Rendah
$ 0.0974
$ 0.0974$ 0.0974
24J Tinggi

$ 0.0794
$ 0.0794$ 0.0794

$ 0.0974
$ 0.0974$ 0.0974

$ 0.6536244279980262
$ 0.6536244279980262$ 0.6536244279980262

$ 0.04814805533865755
$ 0.04814805533865755$ 0.04814805533865755

0.00%

+17.75%

+11.61%

+11.61%

GOGGLES (GOGLZ) harga masa nyata ialah $ 0.0942. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOGLZ didagangkan antara $ 0.0794 rendah dan $ 0.0974 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOGLZ sepanjang masa ialah $ 0.6536244279980262, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04814805533865755.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOGLZ telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +17.75% dalam 24 jam dan +11.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GOGGLES (GOGLZ) Maklumat Pasaran

No.3826

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 72.48K
$ 72.48K$ 72.48K

$ 3.27M
$ 3.27M$ 3.27M

0.00
0.00 0.00

34,738,105
34,738,105 34,738,105

SONIC

Had Pasaran semasa GOGGLES ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 72.48K. Bekalan edaran GOGLZ ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 34738105. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.27M.

GOGGLES (GOGLZ) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk GOGGLES hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0142+17.75%
30 Hari$ -0.0305-24.46%
60 Hari$ -0.0894-48.70%
90 Hari$ -0.051-35.13%
Perubahan Harga GOGGLES Hari Ini

Hari ini, GOGLZ mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0142 (+17.75%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGOGGLES

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0305 (-24.46%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari GOGGLES

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GOGLZ mengalami perubahan sebanyak $ -0.0894 (-48.70%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari GOGGLES

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.051 (-35.13%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga GOGGLES (GOGLZ)?

Semak GOGGLEShalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu GOGGLES (GOGLZ)

Meme token on Fantom Opera Network.

GOGGLES tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus GOGGLES pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GOGLZ ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang GOGGLES di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian GOGGLES anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

GOGGLES Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GOGGLES (GOGLZ) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GOGGLES (GOGLZ) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GOGGLES.

Semak GOGGLES ramalan harga sekarang!

Tokenomik GOGGLES (GOGLZ)

Memahami tokenomik GOGGLES (GOGLZ) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GOGLZ dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli GOGGLES (GOGLZ)

Mencari cara membeli GOGGLES? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah GOGGLES di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GOGLZ kepada Mata Wang Tempatan

1 GOGGLES(GOGLZ) ke VND
2,478.873
1 GOGGLES(GOGLZ) ke AUD
A$0.140358
1 GOGGLES(GOGLZ) ke GBP
0.068766
1 GOGGLES(GOGLZ) ke EUR
0.079128
1 GOGGLES(GOGLZ) ke USD
$0.0942
1 GOGGLES(GOGLZ) ke MYR
RM0.39564
1 GOGGLES(GOGLZ) ke TRY
3.888576
1 GOGGLES(GOGLZ) ke JPY
¥13.8474
1 GOGGLES(GOGLZ) ke ARS
ARS$138.122634
1 GOGGLES(GOGLZ) ke RUB
7.797876
1 GOGGLES(GOGLZ) ke INR
8.296194
1 GOGGLES(GOGLZ) ke IDR
Rp1,544.262048
1 GOGGLES(GOGLZ) ke KRW
130.289904
1 GOGGLES(GOGLZ) ke PHP
5.362806
1 GOGGLES(GOGLZ) ke EGP
￡E.4.532904
1 GOGGLES(GOGLZ) ke BRL
R$0.500202
1 GOGGLES(GOGLZ) ke CAD
C$0.129054
1 GOGGLES(GOGLZ) ke BDT
11.47356
1 GOGGLES(GOGLZ) ke NGN
140.806392
1 GOGGLES(GOGLZ) ke COP
$367.96875
1 GOGGLES(GOGLZ) ke ZAR
R.1.635312
1 GOGGLES(GOGLZ) ke UAH
3.878214
1 GOGGLES(GOGLZ) ke VES
Bs15.072
1 GOGGLES(GOGLZ) ke CLP
$89.3958
1 GOGGLES(GOGLZ) ke PKR
Rs26.737728
1 GOGGLES(GOGLZ) ke KZT
50.973504
1 GOGGLES(GOGLZ) ke THB
฿2.988024
1 GOGGLES(GOGLZ) ke TWD
NT$2.841072
1 GOGGLES(GOGLZ) ke AED
د.إ0.345714
1 GOGGLES(GOGLZ) ke CHF
Fr0.074418
1 GOGGLES(GOGLZ) ke HKD
HK$0.732876
1 GOGGLES(GOGLZ) ke AMD
֏36.02208
1 GOGGLES(GOGLZ) ke MAD
.د.م0.844974
1 GOGGLES(GOGLZ) ke MXN
$1.724802
1 GOGGLES(GOGLZ) ke SAR
ريال0.35325
1 GOGGLES(GOGLZ) ke PLN
0.338178
1 GOGGLES(GOGLZ) ke RON
лв0.403176
1 GOGGLES(GOGLZ) ke SEK
kr0.87135
1 GOGGLES(GOGLZ) ke BGN
лв0.15543
1 GOGGLES(GOGLZ) ke HUF
Ft31.099188
1 GOGGLES(GOGLZ) ke CZK
1.94052
1 GOGGLES(GOGLZ) ke KWD
د.ك0.028731
1 GOGGLES(GOGLZ) ke ILS
0.314628
1 GOGGLES(GOGLZ) ke AOA
Kz85.869894
1 GOGGLES(GOGLZ) ke BHD
.د.ب0.0354192
1 GOGGLES(GOGLZ) ke BMD
$0.0942
1 GOGGLES(GOGLZ) ke DKK
kr0.595344
1 GOGGLES(GOGLZ) ke HNL
L2.470866
1 GOGGLES(GOGLZ) ke MUR
4.26255
1 GOGGLES(GOGLZ) ke NAD
$1.636254
1 GOGGLES(GOGLZ) ke NOK
kr0.924102
1 GOGGLES(GOGLZ) ke NZD
$0.157314
1 GOGGLES(GOGLZ) ke PAB
B/.0.0942
1 GOGGLES(GOGLZ) ke PGK
K0.393756
1 GOGGLES(GOGLZ) ke QAR
ر.ق0.342888
1 GOGGLES(GOGLZ) ke RSD
дин.9.348408

GOGGLES Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang GOGGLES, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web GOGGLES Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GOGGLES

Berapakah nilai GOGGLES (GOGLZ) hari ini?
Harga langsung GOGLZ dalam USD ialah 0.0942 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GOGLZ ke USD?
Harga semasa GOGLZ ke USD ialah $ 0.0942. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran GOGGLES?
Had pasaran untuk GOGLZ ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GOGLZ?
Bekalan edaran GOGLZ ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GOGLZ?
GOGLZ mencapai harga ATH sebanyak 0.6536244279980262 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GOGLZ?
GOGLZ melihat harga ATL sebanyak 0.04814805533865755 USD.
Berapakah jumlah dagangan GOGLZ?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GOGLZialah $ 72.48K USD.
Adakah GOGLZ akan naik lebih tinggi tahun ini?
GOGLZ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GOGLZramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:52:41 (UTC+8)

GOGGLES (GOGLZ) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator GOGLZ-ke-USD

Jumlah

GOGLZ
GOGLZ
USD
USD

1 GOGLZ = 0.0942 USD

Berdagang GOGLZ

GOGLZUSDT
$0.0942
$0.0942$0.0942
+17.75%

