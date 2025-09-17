Lagi Mengenai GOHOME

Maklumat Harga GOHOME

Kertas putih GOHOME

Laman Web Rasmi GOHOME

Tokenomik GOHOME

Ramalan Harga GOHOME

Sejarah GOHOME

GOHOME Panduan Membeli

Penukar Mata Wang GOHOME-ke-Fiat

GOHOME Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

GOHOME Logo

GOHOMEHargae(GOHOME)

1 GOHOME ke USD Harga Langsung:

$213.03
$213.03$213.03
+0.22%1D
USD
GOHOME (GOHOME) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:27:43 (UTC+8)

GOHOME (GOHOME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 207.67
$ 207.67$ 207.67
24J Rendah
$ 213.87
$ 213.87$ 213.87
24J Tinggi

$ 207.67
$ 207.67$ 207.67

$ 213.87
$ 213.87$ 213.87

$ 368.820720950202
$ 368.820720950202$ 368.820720950202

$ 0.002123814255824909
$ 0.002123814255824909$ 0.002123814255824909

+0.55%

+0.22%

+2.83%

+2.83%

GOHOME (GOHOME) harga masa nyata ialah $ 213.26. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOHOME didagangkan antara $ 207.67 rendah dan $ 213.87 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOHOME sepanjang masa ialah $ 368.820720950202, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002123814255824909.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOHOME telah berubah sebanyak +0.55% sejak sejam yang lalu, +0.22% dalam 24 jam dan +2.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GOHOME (GOHOME) Maklumat Pasaran

No.366

$ 106.61M
$ 106.61M$ 106.61M

$ 198.30K
$ 198.30K$ 198.30K

$ 2.13B
$ 2.13B$ 2.13B

499.90K
499.90K 499.90K

9,999,895.37
9,999,895.37 9,999,895.37

9,999,895.37
9,999,895.37 9,999,895.37

4.99%

SOL

Had Pasaran semasa GOHOME ialah $ 106.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 198.30K. Bekalan edaran GOHOME ialah 499.90K, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999895.37. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.13B.

GOHOME (GOHOME) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk GOHOME hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.4676+0.22%
30 Hari$ -4.52-2.08%
60 Hari$ -35.02-14.11%
90 Hari$ -33.45-13.56%
Perubahan Harga GOHOME Hari Ini

Hari ini, GOHOME mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.4676 (+0.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGOHOME

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -4.52 (-2.08%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari GOHOME

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GOHOME mengalami perubahan sebanyak $ -35.02 (-14.11%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari GOHOME

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -33.45 (-13.56%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga GOHOME (GOHOME)?

Semak GOHOMEhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu GOHOME (GOHOME)

A meme coin on a path to flip Bitcoin (make price of 1 $GOHOME higher than that of 1 $BTC). Inspired by the WhiteHouse.gov/es 404 page with "GO HOME" button. We let people who missed Bitcoin at $100 get rich with GOHOME. We believe in an unalienable right to tell $GOHOME to the unwelcome intruders.

GOHOME tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus GOHOME pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GOHOME ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang GOHOME di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian GOHOME anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

GOHOME Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GOHOME (GOHOME) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GOHOME (GOHOME) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GOHOME.

Semak GOHOME ramalan harga sekarang!

Tokenomik GOHOME (GOHOME)

Memahami tokenomik GOHOME (GOHOME) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GOHOME dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli GOHOME (GOHOME)

Mencari cara membeli GOHOME? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah GOHOME di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GOHOME kepada Mata Wang Tempatan

1 GOHOME(GOHOME) ke VND
5,611,936.9
1 GOHOME(GOHOME) ke AUD
A$317.7574
1 GOHOME(GOHOME) ke GBP
155.6798
1 GOHOME(GOHOME) ke EUR
179.1384
1 GOHOME(GOHOME) ke USD
$213.26
1 GOHOME(GOHOME) ke MYR
RM895.692
1 GOHOME(GOHOME) ke TRY
8,799.1076
1 GOHOME(GOHOME) ke JPY
¥31,135.96
1 GOHOME(GOHOME) ke ARS
ARS$313,155.2492
1 GOHOME(GOHOME) ke RUB
17,743.232
1 GOHOME(GOHOME) ke INR
18,762.6148
1 GOHOME(GOHOME) ke IDR
Rp3,496,065.0144
1 GOHOME(GOHOME) ke KRW
294,151.6506
1 GOHOME(GOHOME) ke PHP
12,123.831
1 GOHOME(GOHOME) ke EGP
￡E.10,253.5408
1 GOHOME(GOHOME) ke BRL
R$1,128.1454
1 GOHOME(GOHOME) ke CAD
C$292.1662
1 GOHOME(GOHOME) ke BDT
25,975.068
1 GOHOME(GOHOME) ke NGN
318,772.5176
1 GOHOME(GOHOME) ke COP
$829,805.323
1 GOHOME(GOHOME) ke ZAR
R.3,695.7958
1 GOHOME(GOHOME) ke UAH
8,779.9142
1 GOHOME(GOHOME) ke VES
Bs34,121.6
1 GOHOME(GOHOME) ke CLP
$202,383.74
1 GOHOME(GOHOME) ke PKR
Rs60,531.7184
1 GOHOME(GOHOME) ke KZT
115,399.2512
1 GOHOME(GOHOME) ke THB
฿6,753.9442
1 GOHOME(GOHOME) ke TWD
NT$6,416.9934
1 GOHOME(GOHOME) ke AED
د.إ782.6642
1 GOHOME(GOHOME) ke CHF
Fr166.3428
1 GOHOME(GOHOME) ke HKD
HK$1,659.1628
1 GOHOME(GOHOME) ke AMD
֏81,550.624
1 GOHOME(GOHOME) ke MAD
.د.م1,912.9422
1 GOHOME(GOHOME) ke MXN
$3,898.3928
1 GOHOME(GOHOME) ke SAR
ريال799.725
1 GOHOME(GOHOME) ke PLN
763.4708
1 GOHOME(GOHOME) ke RON
лв908.4876
1 GOHOME(GOHOME) ke SEK
kr1,964.1246
1 GOHOME(GOHOME) ke BGN
лв351.879
1 GOHOME(GOHOME) ke HUF
Ft69,919.4236
1 GOHOME(GOHOME) ke CZK
4,365.4322
1 GOHOME(GOHOME) ke KWD
د.ك64.83104
1 GOHOME(GOHOME) ke ILS
710.1558
1 GOHOME(GOHOME) ke AOA
Kz194,401.4182
1 GOHOME(GOHOME) ke BHD
.د.ب80.39902
1 GOHOME(GOHOME) ke BMD
$213.26
1 GOHOME(GOHOME) ke DKK
kr1,339.2728
1 GOHOME(GOHOME) ke HNL
L5,593.8098
1 GOHOME(GOHOME) ke MUR
9,650.015
1 GOHOME(GOHOME) ke NAD
$3,704.3262
1 GOHOME(GOHOME) ke NOK
kr2,079.285
1 GOHOME(GOHOME) ke NZD
$354.0116
1 GOHOME(GOHOME) ke PAB
B/.213.26
1 GOHOME(GOHOME) ke PGK
K891.4268
1 GOHOME(GOHOME) ke QAR
ر.ق776.2664
1 GOHOME(GOHOME) ke RSD
дин.21,042.3642

GOHOME Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang GOHOME, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web GOHOME Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GOHOME

Berapakah nilai GOHOME (GOHOME) hari ini?
Harga langsung GOHOME dalam USD ialah 213.26 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GOHOME ke USD?
Harga semasa GOHOME ke USD ialah $ 213.26. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran GOHOME?
Had pasaran untuk GOHOME ialah $ 106.61M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GOHOME?
Bekalan edaran GOHOME ialah 499.90K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GOHOME?
GOHOME mencapai harga ATH sebanyak 368.820720950202 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GOHOME?
GOHOME melihat harga ATL sebanyak 0.002123814255824909 USD.
Berapakah jumlah dagangan GOHOME?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GOHOMEialah $ 198.30K USD.
Adakah GOHOME akan naik lebih tinggi tahun ini?
GOHOME mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GOHOMEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:27:43 (UTC+8)

GOHOME (GOHOME) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator GOHOME-ke-USD

Jumlah

GOHOME
GOHOME
USD
USD

1 GOHOME = 213.26 USD

Berdagang GOHOME

GOHOMEUSDT
$213.03
$213.03$213.03
+0.21%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan