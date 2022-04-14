Tokenomik GOHOME (GOHOME)

Tokenomik GOHOME (GOHOME)

Lihat cerapan utama tentang GOHOME (GOHOME), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

GOHOME (GOHOME) Maklumat

A meme coin on a path to flip Bitcoin (make price of 1 $GOHOME higher than that of 1 $BTC). Inspired by the WhiteHouse.gov/es 404 page with "GO HOME" button. We let people who missed Bitcoin at $100 get rich with GOHOME. We believe in an unalienable right to tell $GOHOME to the unwelcome intruders.

Laman Web Rasmi:
https://gohometoken.com/
Kertas putih:
https://gohometoken.com/wp
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/2Wu1g2ft7qZHfTpfzP3wLdfPeV1is4EwQ3CXBfRYAciD

GOHOME (GOHOME) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GOHOME (GOHOME), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 107.55M
$ 107.55M$ 107.55M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Bekalan Edaran:
$ 499.90K
$ 499.90K$ 499.90K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.15B
$ 2.15B$ 2.15B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 350
$ 350$ 350
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.002123814255824909
$ 0.002123814255824909$ 0.002123814255824909
Harga Semasa:
$ 215.14
$ 215.14$ 215.14

Tokenomik GOHOME (GOHOME): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik GOHOME (GOHOME) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GOHOME yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GOHOME yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GOHOME, terokai GOHOME harga langsung token!

Cara Membeli GOHOME

Berminat untuk menambah GOHOME (GOHOME) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli GOHOME, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

GOHOME (GOHOME) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga GOHOME membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

GOHOME Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GOHOME? Halaman ramalan harga GOHOME kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.