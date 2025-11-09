Alphabet Class A Harga Hari Ini

Harga langsung Alphabet Class A (GOOGLON) hari ini ialah $ 275.46, dengan 1.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOOGLON kepada USD penukaran adalah $ 275.46 setiap GOOGLON.

Alphabet Class A kini berada pada kedudukan #1594 mengikut permodalan pasaran pada $ 3.19M, dengan bekalan edaran sebanyak 11.57K GOOGLON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOOGLON didagangkan antara $ 275.37 (rendah) dan $ 281.03 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 299.0048828834799, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 225.81003632470686.

Dalam prestasi jangka pendek, GOOGLON dipindahkan -1.50% dalam sejam terakhir dan -0.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.84K.

Alphabet Class A (GOOGLON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1594 Modal Pasaran $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M Kelantangan (24J) $ 56.84K$ 56.84K $ 56.84K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M Bekalan Peredaran 11.57K 11.57K 11.57K Jumlah Bekalan 11,574.24890242 11,574.24890242 11,574.24890242 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Alphabet Class A ialah $ 3.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.84K. Bekalan edaran GOOGLON ialah 11.57K, dengan jumlah bekalan sebanyak 11574.24890242. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.19M.