Blue Chip Blitz
Harga Alphabet Class A langsung hari ini ialah 275.46 USD.GOOGLON modal pasaran ialah 3,188,242.6026606132 USD. Jejaki masa nyata GOOGLON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai GOOGLON

Maklumat Harga GOOGLON

Apakah GOOGLON

Laman Web Rasmi GOOGLON

Tokenomik GOOGLON

Ramalan Harga GOOGLON

Sejarah GOOGLON

GOOGLON Panduan Membeli

Penukar Mata Wang GOOGLON-ke-Fiat

GOOGLON Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Alphabet Class A Logo

Alphabet Class AHargae(GOOGLON)

1 GOOGLON ke USD Harga Langsung:

$275.39
$275.39
-1.87%1D
USD
Alphabet Class A (GOOGLON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:18:37 (UTC+8)

Alphabet Class A Harga Hari Ini

Harga langsung Alphabet Class A (GOOGLON) hari ini ialah $ 275.46, dengan 1.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOOGLON kepada USD penukaran adalah $ 275.46 setiap GOOGLON.

Alphabet Class A kini berada pada kedudukan #1594 mengikut permodalan pasaran pada $ 3.19M, dengan bekalan edaran sebanyak 11.57K GOOGLON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOOGLON didagangkan antara $ 275.37 (rendah) dan $ 281.03 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 299.0048828834799, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 225.81003632470686.

Dalam prestasi jangka pendek, GOOGLON dipindahkan -1.50% dalam sejam terakhir dan -0.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.84K.

Alphabet Class A (GOOGLON) Maklumat Pasaran

No.1594

$ 3.19M
$ 3.19M

$ 56.84K
$ 56.84K

$ 3.19M
$ 3.19M

11.57K
11.57K

11,574.24890242
11,574.24890242

ETH

Had Pasaran semasa Alphabet Class A ialah $ 3.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.84K. Bekalan edaran GOOGLON ialah 11.57K, dengan jumlah bekalan sebanyak 11574.24890242. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.19M.

Alphabet Class A Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 275.37
$ 275.37
24J Rendah
$ 281.03
$ 281.03
24J Tinggi

$ 275.37
$ 275.37

$ 281.03
$ 281.03

$ 299.0048828834799
$ 299.0048828834799

$ 225.81003632470686
$ 225.81003632470686

-1.50%

-1.87%

-0.10%

-0.10%

Alphabet Class A (GOOGLON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Alphabet Class A hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -5.2479-1.87%
30 Hari$ +36.48+15.26%
60 Hari$ +34.31+14.22%
90 Hari$ +95.46+53.03%
Perubahan Harga Alphabet Class A Hari Ini

Hari ini, GOOGLON mencatatkan perubahan sebanyak $ -5.2479 (-1.87%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAlphabet Class A

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +36.48 (+15.26%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Alphabet Class A

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GOOGLON mengalami perubahan sebanyak $ +34.31 (+14.22%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Alphabet Class A

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +95.46 (+53.03%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Alphabet Class A (GOOGLON)?

Semak Alphabet Class Ahalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Alphabet Class A

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Alphabet Class A pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Alphabet Class A?

Alphabet Class A (GOOGL) stock prices are influenced by: revenue growth from Google Search, YouTube, and Cloud services; advertising market trends; regulatory concerns and antitrust issues; AI developments and competition; user engagement metrics; profit margins; market sentiment toward tech stocks; economic conditions affecting ad spending; new product launches; and overall company guidance and earnings reports.

Mengapa orang ingin tahu harga Alphabet Class A hari ini?

People want to know Alphabet Class A (GOOGL) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and trading opportunities. Real-time pricing helps assess market sentiment, evaluate entry/exit points, and monitor performance against benchmarks for informed financial planning.

Ramalan Harga untuk Alphabet Class A

Alphabet Class A (GOOGLON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GOOGLON pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Alphabet Class A (GOOGLON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Alphabet Class A berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Alphabet Class A yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk GOOGLON ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Alphabet Class A Ramalan Harga.

Perihal Alphabet Class A

GOOGLON is a digital crypto asset that operates on a decentralized platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive payments in a secure and efficient manner. GOOGLON uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to other consensus models. The asset's supply model is capped, meaning there is a finite number of GOOGLON tokens that can ever exist. This crypto asset is typically used in the context of online commerce, where it offers an alternative to traditional payment methods. Its decentralized nature also provides a level of privacy and security that is attractive to many users.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Alphabet Class A dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Alphabet Class A? Membeli GOOGLON adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Alphabet Class A. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Alphabet Class A (GOOGLON) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 11.57K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Alphabet Class A akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Alphabet Class A (GOOGLON)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Alphabet Class A

Memiliki Alphabet Class A membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Alphabet Class A (GOOGLON) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Alphabet Class A (GOOGLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Alphabet Class A Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Alphabet Class A, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Alphabet Class A Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Alphabet Class A

Berapakah nilai 1 Alphabet Class A pada tahun 2030?
Jika Alphabet Class A berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Alphabet Class A berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:18:37 (UTC+8)

Alphabet Class A (GOOGLON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Alphabet Class A

GOOGLON USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek GOOGLON dengan leveraj. Terokai GOOGLON dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Alphabet Class A (GOOGLON) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Alphabet Class A langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
GOOGLON/USDT
$275.39
$275.39
-1.83%
0.00% (USDT)

