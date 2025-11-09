Alphabet xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Alphabet xStock (GOOGLX) hari ini ialah $ 280.13, dengan 0.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOOGLX kepada USD penukaran adalah $ 280.13 setiap GOOGLX.

Alphabet xStock kini berada pada kedudukan #1306 mengikut permodalan pasaran pada $ 6.33M, dengan bekalan edaran sebanyak 22.60K GOOGLX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOOGLX didagangkan antara $ 278.33 (rendah) dan $ 288.29 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 298.97509376416326, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 169.44795144400413.

Dalam prestasi jangka pendek, GOOGLX dipindahkan -0.03% dalam sejam terakhir dan +0.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 60.28K.

Alphabet xStock (GOOGLX) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1306 Modal Pasaran $ 6.33M$ 6.33M $ 6.33M Kelantangan (24J) $ 60.28K$ 60.28K $ 60.28K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.03M$ 14.03M $ 14.03M Bekalan Peredaran 22.60K 22.60K 22.60K Bekalan Maks ---- -- Jumlah Bekalan 50,099.18892771 50,099.18892771 50,099.18892771 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Alphabet xStock ialah $ 6.33M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 60.28K. Bekalan edaran GOOGLX ialah 22.60K, dengan jumlah bekalan sebanyak 50099.18892771. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.03M.