Tokenomik Alphabet xStock (GOOGLX)

Lihat cerapan utama tentang Alphabet xStock (GOOGLX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:39:37 (UTC+8)
USD

Alphabet xStock (GOOGLX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Alphabet xStock (GOOGLX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.40M
$ 6.40M
Jumlah Bekalan:
$ 50.10K
$ 50.10K
Bekalan Edaran:
$ 22.60K
$ 22.60K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 14.20M
$ 14.20M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 297.29
$ 297.29
Terendah Sepanjang Masa:
$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413
Harga Semasa:
$ 283.36
$ 283.36

Alphabet xStock (GOOGLX) Maklumat

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Laman Web Rasmi:
https://assets.backed.fi/products/alphabet-xstock
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/XsCPL9dNWBMvFtTmwcCA5v3xWPSMEBCszbQdiLLq6aN

Tokenomik Alphabet xStock (GOOGLX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Alphabet xStock (GOOGLX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GOOGLX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GOOGLX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GOOGLX, terokai GOOGLX harga langsung token!

Cara Membeli GOOGLX

Berminat untuk menambah Alphabet xStock (GOOGLX) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli GOOGLX, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Alphabet xStock (GOOGLX) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga GOOGLX membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

GOOGLX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GOOGLX? Halaman ramalan harga GOOGLX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

