Apakah itu Gooncoin (GOONC)

$GOONC is a meme coin derived from the cultural phenomenon of “gooning,” allegedly launched via @launchcoin by @basedalexandoor, a developer rumored to be associated with @OpenAI. The coin’s name comes from the term “gooning,” which originally refers to a trance-like, hyper-focused state people enter after prolonged indulgence in activities such as watching short videos or gaming. The term is often used self-deprecatingly by Gen Z to describe mindless immersion.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gooncoin Berapakah nilai Gooncoin (GOONC) hari ini? Harga langsung GOONC dalam USD ialah 0.0004981 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GOONC ke USD? $ 0.0004981 . Lihat Harga semasa GOONC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Gooncoin? Had pasaran untuk GOONC ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GOONC? Bekalan edaran GOONC ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GOONC? GOONC mencapai harga ATH sebanyak 0.07010113748217026 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GOONC? GOONC melihat harga ATL sebanyak 0.000381382932476875 USD . Berapakah jumlah dagangan GOONC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GOONCialah $ 57.06K USD . Adakah GOONC akan naik lebih tinggi tahun ini? GOONC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GOONCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

