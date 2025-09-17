Apakah itu Gora Network (GORA)

Gora Network is a decentralized blockchain oracle originally built on the Algorand blockchain. We empower developers and enterprises to create cutting-edge and reliable decentralized applications by bridging the divide between traditional systems and blockchain networks.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gora Network Berapakah nilai Gora Network (GORA) hari ini? Harga langsung GORA dalam USD ialah 0.02 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah had pasaran Gora Network? Had pasaran untuk GORA ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GORA? Bekalan edaran GORA ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GORA? GORA mencapai harga ATH sebanyak 6.21789607430575 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GORA? GORA melihat harga ATL sebanyak 0.019519151242983767 USD .

