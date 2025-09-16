Lagi Mengenai GORK

New XAI gork Logo

New XAI gorkHargae(GORK)

1 GORK ke USD Harga Langsung:

$0.010303
$0.010303$0.010303
+3.91%1D
USD
New XAI gork (GORK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:53:08 (UTC+8)

New XAI gork (GORK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00979
$ 0.00979$ 0.00979
24J Rendah
$ 0.010658
$ 0.010658$ 0.010658
24J Tinggi

$ 0.00979
$ 0.00979$ 0.00979

$ 0.010658
$ 0.010658$ 0.010658

$ 0.08752514903536558
$ 0.08752514903536558$ 0.08752514903536558

$ 0.004836667412946773
$ 0.004836667412946773$ 0.004836667412946773

-2.51%

+3.91%

-2.76%

-2.76%

New XAI gork (GORK) harga masa nyata ialah $ 0.0103. Sepanjang 24 jam yang lalu, GORK didagangkan antara $ 0.00979 rendah dan $ 0.010658 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GORK sepanjang masa ialah $ 0.08752514903536558, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.004836667412946773.

Dari segi prestasi jangka pendek, GORK telah berubah sebanyak -2.51% sejak sejam yang lalu, +3.91% dalam 24 jam dan -2.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

New XAI gork (GORK) Maklumat Pasaran

No.1167

$ 10.30M
$ 10.30M$ 10.30M

$ 131.37K
$ 131.37K$ 131.37K

$ 10.30M
$ 10.30M$ 10.30M

999.99M
999.99M 999.99M

999,993,896.21
999,993,896.21 999,993,896.21

999,993,896.21
999,993,896.21 999,993,896.21

100.00%

SOL

Had Pasaran semasa New XAI gork ialah $ 10.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 131.37K. Bekalan edaran GORK ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999993896.21. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.30M.

New XAI gork (GORK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk New XAI gork hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00038769+3.91%
30 Hari$ -0.000719-6.53%
60 Hari$ +0.002739+36.22%
90 Hari$ +0.003407+49.42%
Perubahan Harga New XAI gork Hari Ini

Hari ini, GORK mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00038769 (+3.91%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNew XAI gork

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000719 (-6.53%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari New XAI gork

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GORK mengalami perubahan sebanyak $ +0.002739 (+36.22%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari New XAI gork

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.003407 (+49.42%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga New XAI gork (GORK)?

Semak New XAI gorkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu New XAI gork (GORK)

@gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI.

New XAI gork tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus New XAI gork pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GORK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang New XAI gork di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian New XAI gork anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

New XAI gork Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai New XAI gork (GORK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset New XAI gork (GORK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk New XAI gork.

Semak New XAI gork ramalan harga sekarang!

Tokenomik New XAI gork (GORK)

Memahami tokenomik New XAI gork (GORK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GORK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli New XAI gork (GORK)

Mencari cara membeli New XAI gork? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah New XAI gork di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami.

GORK kepada Mata Wang Tempatan

1 New XAI gork(GORK) ke VND
271.0445
1 New XAI gork(GORK) ke AUD
A$0.015347
1 New XAI gork(GORK) ke GBP
0.007519
1 New XAI gork(GORK) ke EUR
0.008652
1 New XAI gork(GORK) ke USD
$0.0103
1 New XAI gork(GORK) ke MYR
RM0.04326
1 New XAI gork(GORK) ke TRY
0.425184
1 New XAI gork(GORK) ke JPY
¥1.5141
1 New XAI gork(GORK) ke ARS
ARS$15.102581
1 New XAI gork(GORK) ke RUB
0.852634
1 New XAI gork(GORK) ke INR
0.907121
1 New XAI gork(GORK) ke IDR
Rp168.852432
1 New XAI gork(GORK) ke KRW
14.246136
1 New XAI gork(GORK) ke PHP
0.586379
1 New XAI gork(GORK) ke EGP
￡E.0.495636
1 New XAI gork(GORK) ke BRL
R$0.054693
1 New XAI gork(GORK) ke CAD
C$0.014111
1 New XAI gork(GORK) ke BDT
1.25454
1 New XAI gork(GORK) ke NGN
15.396028
1 New XAI gork(GORK) ke COP
$40.234375
1 New XAI gork(GORK) ke ZAR
R.0.178808
1 New XAI gork(GORK) ke UAH
0.424051
1 New XAI gork(GORK) ke VES
Bs1.648
1 New XAI gork(GORK) ke CLP
$9.7747
1 New XAI gork(GORK) ke PKR
Rs2.923552
1 New XAI gork(GORK) ke KZT
5.573536
1 New XAI gork(GORK) ke THB
฿0.326716
1 New XAI gork(GORK) ke TWD
NT$0.310648
1 New XAI gork(GORK) ke AED
د.إ0.037801
1 New XAI gork(GORK) ke CHF
Fr0.008137
1 New XAI gork(GORK) ke HKD
HK$0.080134
1 New XAI gork(GORK) ke AMD
֏3.93872
1 New XAI gork(GORK) ke MAD
.د.م0.092391
1 New XAI gork(GORK) ke MXN
$0.188593
1 New XAI gork(GORK) ke SAR
ريال0.038625
1 New XAI gork(GORK) ke PLN
0.036977
1 New XAI gork(GORK) ke RON
лв0.044084
1 New XAI gork(GORK) ke SEK
kr0.095275
1 New XAI gork(GORK) ke BGN
лв0.016995
1 New XAI gork(GORK) ke HUF
Ft3.400442
1 New XAI gork(GORK) ke CZK
0.21218
1 New XAI gork(GORK) ke KWD
د.ك0.0031415
1 New XAI gork(GORK) ke ILS
0.034402
1 New XAI gork(GORK) ke AOA
Kz9.389171
1 New XAI gork(GORK) ke BHD
.د.ب0.0038728
1 New XAI gork(GORK) ke BMD
$0.0103
1 New XAI gork(GORK) ke DKK
kr0.065096
1 New XAI gork(GORK) ke HNL
L0.270169
1 New XAI gork(GORK) ke MUR
0.466075
1 New XAI gork(GORK) ke NAD
$0.178911
1 New XAI gork(GORK) ke NOK
kr0.101043
1 New XAI gork(GORK) ke NZD
$0.017201
1 New XAI gork(GORK) ke PAB
B/.0.0103
1 New XAI gork(GORK) ke PGK
K0.043054
1 New XAI gork(GORK) ke QAR
ر.ق0.037492
1 New XAI gork(GORK) ke RSD
дин.1.022172

New XAI gork Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang New XAI gork, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web New XAI gork Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai New XAI gork

Berapakah nilai New XAI gork (GORK) hari ini?
Harga langsung GORK dalam USD ialah 0.0103 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GORK ke USD?
Harga semasa GORK ke USD ialah $ 0.0103. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran New XAI gork?
Had pasaran untuk GORK ialah $ 10.30M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GORK?
Bekalan edaran GORK ialah 999.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GORK?
GORK mencapai harga ATH sebanyak 0.08752514903536558 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GORK?
GORK melihat harga ATL sebanyak 0.004836667412946773 USD.
Berapakah jumlah dagangan GORK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GORKialah $ 131.37K USD.
Adakah GORK akan naik lebih tinggi tahun ini?
GORK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GORKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:53:08 (UTC+8)

New XAI gork (GORK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

