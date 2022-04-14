Tokenomik New XAI gork (GORK)

New XAI gork (GORK) Maklumat

@gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI.

Laman Web Rasmi:
https://x.com/i/communities/1917678757642477736
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/38PgzpJYu2HkiYvV8qePFakB8tuobPdGm2FFEn7Dpump

New XAI gork (GORK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk New XAI gork (GORK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.22M
Jumlah Bekalan:
$ 999.99M
Bekalan Edaran:
$ 999.99M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.22M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.09545
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.004836667412946773
Harga Semasa:
$ 0.010224
Tokenomik New XAI gork (GORK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik New XAI gork (GORK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GORK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GORK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GORK, terokai GORK harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.