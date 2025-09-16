Lagi Mengenai GOTG

Maklumat Harga GOTG

Kertas putih GOTG

Laman Web Rasmi GOTG

Tokenomik GOTG

Ramalan Harga GOTG

Sejarah GOTG

GOTG Panduan Membeli

Penukar Mata Wang GOTG-ke-Fiat

GOTG Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Got Guaranteed Logo

Got GuaranteedHargae(GOTG)

1 GOTG ke USD Harga Langsung:

$0.004653
$0.004653$0.004653
+6.57%1D
USD
Got Guaranteed (GOTG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:50:08 (UTC+8)

Got Guaranteed (GOTG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.004366
$ 0.004366$ 0.004366
24J Rendah
$ 0.00515
$ 0.00515$ 0.00515
24J Tinggi

$ 0.004366
$ 0.004366$ 0.004366

$ 0.00515
$ 0.00515$ 0.00515

$ 13.431504999775767
$ 13.431504999775767$ 13.431504999775767

$ 0.000749738824703273
$ 0.000749738824703273$ 0.000749738824703273

0.00%

+6.57%

+0.06%

+0.06%

Got Guaranteed (GOTG) harga masa nyata ialah $ 0.004653. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOTG didagangkan antara $ 0.004366 rendah dan $ 0.00515 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOTG sepanjang masa ialah $ 13.431504999775767, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000749738824703273.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOTG telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +6.57% dalam 24 jam dan +0.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Got Guaranteed (GOTG) Maklumat Pasaran

No.7512

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 245.32
$ 245.32$ 245.32

$ 8.38M
$ 8.38M$ 8.38M

0.00
0.00 0.00

1,800,000,000
1,800,000,000 1,800,000,000

1,800,000,000
1,800,000,000 1,800,000,000

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Got Guaranteed ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 245.32. Bekalan edaran GOTG ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1800000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.38M.

Got Guaranteed (GOTG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Got Guaranteed hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00028686+6.57%
30 Hari$ +0.001053+29.25%
60 Hari$ +0.000953+25.75%
90 Hari$ +0.00204+78.07%
Perubahan Harga Got Guaranteed Hari Ini

Hari ini, GOTG mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00028686 (+6.57%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGot Guaranteed

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.001053 (+29.25%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Got Guaranteed

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GOTG mengalami perubahan sebanyak $ +0.000953 (+25.75%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Got Guaranteed

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00204 (+78.07%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Got Guaranteed (GOTG)?

Semak Got Guaranteedhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Got Guaranteed (GOTG)

GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution.

Got Guaranteed tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Got Guaranteed pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GOTG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Got Guaranteed di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Got Guaranteed anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Got Guaranteed Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Got Guaranteed (GOTG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Got Guaranteed (GOTG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Got Guaranteed.

Semak Got Guaranteed ramalan harga sekarang!

Tokenomik Got Guaranteed (GOTG)

Memahami tokenomik Got Guaranteed (GOTG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GOTG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Got Guaranteed (GOTG)

Mencari cara membeli Got Guaranteed? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Got Guaranteed di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GOTG kepada Mata Wang Tempatan

1 Got Guaranteed(GOTG) ke VND
122.443695
1 Got Guaranteed(GOTG) ke AUD
A$0.00693297
1 Got Guaranteed(GOTG) ke GBP
0.00339669
1 Got Guaranteed(GOTG) ke EUR
0.00390852
1 Got Guaranteed(GOTG) ke USD
$0.004653
1 Got Guaranteed(GOTG) ke MYR
RM0.0195426
1 Got Guaranteed(GOTG) ke TRY
0.19207584
1 Got Guaranteed(GOTG) ke JPY
¥0.679338
1 Got Guaranteed(GOTG) ke ARS
ARS$6.80259294
1 Got Guaranteed(GOTG) ke RUB
0.38703654
1 Got Guaranteed(GOTG) ke INR
0.40955706
1 Got Guaranteed(GOTG) ke IDR
Rp76.27867632
1 Got Guaranteed(GOTG) ke KRW
6.42677013
1 Got Guaranteed(GOTG) ke PHP
0.26456958
1 Got Guaranteed(GOTG) ke EGP
￡E.0.22366971
1 Got Guaranteed(GOTG) ke BRL
R$0.0246609
1 Got Guaranteed(GOTG) ke CAD
C$0.00637461
1 Got Guaranteed(GOTG) ke BDT
0.5667354
1 Got Guaranteed(GOTG) ke NGN
6.95511828
1 Got Guaranteed(GOTG) ke COP
$18.10505565
1 Got Guaranteed(GOTG) ke ZAR
R.0.08086914
1 Got Guaranteed(GOTG) ke UAH
0.19156401
1 Got Guaranteed(GOTG) ke VES
Bs0.74448
1 Got Guaranteed(GOTG) ke CLP
$4.415697
1 Got Guaranteed(GOTG) ke PKR
Rs1.32070752
1 Got Guaranteed(GOTG) ke KZT
2.51783136
1 Got Guaranteed(GOTG) ke THB
฿0.14763969
1 Got Guaranteed(GOTG) ke TWD
NT$0.14019489
1 Got Guaranteed(GOTG) ke AED
د.إ0.01707651
1 Got Guaranteed(GOTG) ke CHF
Fr0.00362934
1 Got Guaranteed(GOTG) ke HKD
HK$0.03620034
1 Got Guaranteed(GOTG) ke AMD
֏1.7793072
1 Got Guaranteed(GOTG) ke MAD
.د.م0.04173741
1 Got Guaranteed(GOTG) ke MXN
$0.08524296
1 Got Guaranteed(GOTG) ke SAR
ريال0.01744875
1 Got Guaranteed(GOTG) ke PLN
0.01670427
1 Got Guaranteed(GOTG) ke RON
лв0.01986831
1 Got Guaranteed(GOTG) ke SEK
kr0.04299372
1 Got Guaranteed(GOTG) ke BGN
лв0.00767745
1 Got Guaranteed(GOTG) ke HUF
Ft1.53209331
1 Got Guaranteed(GOTG) ke CZK
0.09557262
1 Got Guaranteed(GOTG) ke KWD
د.ك0.001419165
1 Got Guaranteed(GOTG) ke ILS
0.01549449
1 Got Guaranteed(GOTG) ke AOA
Kz4.24153521
1 Got Guaranteed(GOTG) ke BHD
.د.ب0.001754181
1 Got Guaranteed(GOTG) ke BMD
$0.004653
1 Got Guaranteed(GOTG) ke DKK
kr0.0293139
1 Got Guaranteed(GOTG) ke HNL
L0.12204819
1 Got Guaranteed(GOTG) ke MUR
0.21054825
1 Got Guaranteed(GOTG) ke NAD
$0.08082261
1 Got Guaranteed(GOTG) ke NOK
kr0.04550634
1 Got Guaranteed(GOTG) ke NZD
$0.00777051
1 Got Guaranteed(GOTG) ke PAB
B/.0.004653
1 Got Guaranteed(GOTG) ke PGK
K0.01944954
1 Got Guaranteed(GOTG) ke QAR
ر.ق0.01693692
1 Got Guaranteed(GOTG) ke RSD
дин.0.46060047

Got Guaranteed Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Got Guaranteed, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Got Guaranteed Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Got Guaranteed

Berapakah nilai Got Guaranteed (GOTG) hari ini?
Harga langsung GOTG dalam USD ialah 0.004653 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GOTG ke USD?
Harga semasa GOTG ke USD ialah $ 0.004653. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Got Guaranteed?
Had pasaran untuk GOTG ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GOTG?
Bekalan edaran GOTG ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GOTG?
GOTG mencapai harga ATH sebanyak 13.431504999775767 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GOTG?
GOTG melihat harga ATL sebanyak 0.000749738824703273 USD.
Berapakah jumlah dagangan GOTG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GOTGialah $ 245.32 USD.
Adakah GOTG akan naik lebih tinggi tahun ini?
GOTG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GOTGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:50:08 (UTC+8)

Got Guaranteed (GOTG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator GOTG-ke-USD

Jumlah

GOTG
GOTG
USD
USD

1 GOTG = 0.004653 USD

Berdagang GOTG

GOTGUSDT
$0.004653
$0.004653$0.004653
+6.57%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan