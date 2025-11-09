Graphite Harga Hari Ini

Harga langsung Graphite (GP) hari ini ialah $ 0.3506, dengan 0.66% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GP kepada USD penukaran adalah $ 0.3506 setiap GP.

Graphite kini berada pada kedudukan #1047 mengikut permodalan pasaran pada $ 11.81M, dengan bekalan edaran sebanyak 33.68M GP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GP didagangkan antara $ 0.328 (rendah) dan $ 0.4659 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 6.974056528051682, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.027421874976476645.

Dalam prestasi jangka pendek, GP dipindahkan -4.97% dalam sejam terakhir dan -2.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 63.04K.

Graphite (GP) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1047 Modal Pasaran $ 11.81M$ 11.81M $ 11.81M Kelantangan (24J) $ 63.04K$ 63.04K $ 63.04K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.80M$ 20.80M $ 20.80M Bekalan Peredaran 33.68M 33.68M 33.68M Jumlah Bekalan 59,335,019.23716174 59,335,019.23716174 59,335,019.23716174 Rantaian Blok Awam SOL

