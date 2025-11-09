BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Graphite langsung hari ini ialah 0.3506 USD.GP modal pasaran ialah 11,808,027.118991735022 USD. Jejaki masa nyata GP kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Graphite langsung hari ini ialah 0.3506 USD.GP modal pasaran ialah 11,808,027.118991735022 USD. Jejaki masa nyata GP kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai GP

Maklumat Harga GP

Apakah GP

Kertas putih GP

Laman Web Rasmi GP

Tokenomik GP

Ramalan Harga GP

Sejarah GP

GP Panduan Membeli

Penukar Mata Wang GP-ke-Fiat

GP Spot

GP Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Graphite Logo

GraphiteHargae(GP)

1 GP ke USD Harga Langsung:

$0.3506
$0.3506$0.3506
+0.66%1D
USD
Graphite (GP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:18:52 (UTC+8)

Graphite Harga Hari Ini

Harga langsung Graphite (GP) hari ini ialah $ 0.3506, dengan 0.66% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GP kepada USD penukaran adalah $ 0.3506 setiap GP.

Graphite kini berada pada kedudukan #1047 mengikut permodalan pasaran pada $ 11.81M, dengan bekalan edaran sebanyak 33.68M GP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GP didagangkan antara $ 0.328 (rendah) dan $ 0.4659 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 6.974056528051682, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.027421874976476645.

Dalam prestasi jangka pendek, GP dipindahkan -4.97% dalam sejam terakhir dan -2.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 63.04K.

Graphite (GP) Maklumat Pasaran

No.1047

$ 11.81M
$ 11.81M$ 11.81M

$ 63.04K
$ 63.04K$ 63.04K

$ 20.80M
$ 20.80M$ 20.80M

33.68M
33.68M 33.68M

59,335,019.23716174
59,335,019.23716174 59,335,019.23716174

SOL

Had Pasaran semasa Graphite ialah $ 11.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 63.04K. Bekalan edaran GP ialah 33.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 59335019.23716174. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.80M.

Graphite Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.328
$ 0.328$ 0.328
24J Rendah
$ 0.4659
$ 0.4659$ 0.4659
24J Tinggi

$ 0.328
$ 0.328$ 0.328

$ 0.4659
$ 0.4659$ 0.4659

$ 6.974056528051682
$ 6.974056528051682$ 6.974056528051682

$ 0.027421874976476645
$ 0.027421874976476645$ 0.027421874976476645

-4.97%

+0.66%

-2.81%

-2.81%

Graphite (GP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Graphite hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002299+0.66%
30 Hari$ -0.215-38.02%
60 Hari$ -1.2154-77.62%
90 Hari$ -1.5764-81.81%
Perubahan Harga Graphite Hari Ini

Hari ini, GP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.002299 (+0.66%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGraphite

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.215 (-38.02%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Graphite

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GP mengalami perubahan sebanyak $ -1.2154 (-77.62%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Graphite

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -1.5764 (-81.81%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Graphite (GP)?

Semak Graphitehalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Graphite

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Graphite pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Graphite?

Graphite (GP) token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development progress and roadmap milestones
4. Partnership announcements and ecosystem growth
5. Token utility and demand within the Graphite platform
6. Competition from similar blockchain projects
7. Regulatory news affecting the crypto space
8. Community engagement and social media presence
9. Technical analysis patterns and whale movements
10. General economic conditions and risk appetite

Mengapa orang ingin tahu harga Graphite hari ini?

People want to know Graphite (GP) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes
3. Market timing - Price data helps identify entry/exit opportunities
4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies
5. Trend analysis - Daily prices reveal short-term market movements and momentum

Ramalan Harga untuk Graphite

Graphite (GP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GP pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Graphite (GP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Graphite berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Graphite yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk GP ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Graphite Ramalan Harga.

Perihal Graphite

GP (GoldPieces) is a digital cryptocurrency that operates on a peer-to-peer network. It was designed with the intention of being used as an in-game currency for online multiplayer games, allowing players to trade and sell items securely within the gaming ecosystem. GP utilizes a Proof-of-Work consensus mechanism and has a limited supply of 12.5 million coins, which are issued through mining. The coin's primary use case is within the gaming industry, but it also serves as a general-purpose cryptocurrency for transactions and value storage. GP aims to provide a seamless and secure method of transaction for gamers, fostering a more immersive and interactive gaming experience.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Graphite dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Graphite? Membeli GP adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Graphite. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Graphite (GP) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 33.68M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Graphite akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Graphite (GP)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Graphite

Memiliki Graphite membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Graphite (GP) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Graphite (GP)

$GP, also known as Graphite Protocol, is a meme coin closely tied to the Solana ecosystem, managed by the SolportTom team. The project has contributed to platforms like @bonk_fun and @LiveBonk. $GP plays a key role in ecosystem rewards, with the official Twitter regularly sharing updates and partnerships.

Graphite Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Graphite, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Graphite Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Graphite

Berapakah nilai 1 Graphite pada tahun 2030?
Jika Graphite berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Graphite berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:18:52 (UTC+8)

Graphite (GP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Graphite

GP USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek GP dengan leveraj. Terokai GP dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Graphite (GP) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Graphite langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
GP/USDT
$0.3506
$0.3506$0.3506
+1.94%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04172
$0.04172$0.04172

+108.60%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1089
$0.1089$0.1089

+14.63%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007398
$0.00007398$0.00007398

+275.53%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000327
$0.0000327$0.0000327

+118.00%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03973
$0.03973$0.03973

+69.71%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12000
$0.12000$0.12000

+69.97%

NexAIPhone

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000015390
$0.000015390$0.000015390

+51.93%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator GP-ke-USD

Jumlah

GP
GP
USD
USD

1 GP = 0.3506 USD