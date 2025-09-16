Lagi Mengenai GPS

$0.013535
GoPlus Security (GPS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:50:15 (UTC+8)

GoPlus Security (GPS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01303
24J Rendah
$ 0.013565
24J Tinggi

$ 0.01303
$ 0.013565
$ 0.2201465019981962
$ 0.008975404918139198
+1.60%

+1.24%

-1.01%

-1.01%

GoPlus Security (GPS) harga masa nyata ialah $ 0.013531. Sepanjang 24 jam yang lalu, GPS didagangkan antara $ 0.01303 rendah dan $ 0.013565 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GPS sepanjang masa ialah $ 0.2201465019981962, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.008975404918139198.

Dari segi prestasi jangka pendek, GPS telah berubah sebanyak +1.60% sejak sejam yang lalu, +1.24% dalam 24 jam dan -1.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GoPlus Security (GPS) Maklumat Pasaran

No.697

$ 35.79M
$ 109.73K
$ 135.31M
2.64B
10,000,000,000
10,000,000,000
26.44%

BASE

Had Pasaran semasa GoPlus Security ialah $ 35.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 109.73K. Bekalan edaran GPS ialah 2.64B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 135.31M.

GoPlus Security (GPS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk GoPlus Security hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00016578+1.24%
30 Hari$ -0.00102-7.01%
60 Hari$ -0.010273-43.16%
90 Hari$ -0.009356-40.88%
Perubahan Harga GoPlus Security Hari Ini

Hari ini, GPS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00016578 (+1.24%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGoPlus Security

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00102 (-7.01%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari GoPlus Security

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GPS mengalami perubahan sebanyak $ -0.010273 (-43.16%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari GoPlus Security

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.009356 (-40.88%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga GoPlus Security (GPS)?

Semak GoPlus Securityhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu GoPlus Security (GPS)

GoPlus Security is building Web3's first decentralized security layer, providing comprehensive protection across all blockchain networks. Through its open, permissionless, and user-driven architecture, GoPlus can be seamlessly integrated by any blockchain or project to protect their users throughout their entire transaction lifecycle. By leveraging AVS and cutting-edge AI powered security solutions, it conducts thorough risk analysis and delivers smart, efficient and decentralized security services for users. GoPlus aims to create a more secure and user-friendly Web3 on-chain interaction environment by filling the gap of security layer in the current blockchain's architecture, providing users with more effective and better-experienced on-chain security protection.

GoPlus Security tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus GoPlus Security pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

- Semak GPS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang GoPlus Security di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian GoPlus Security anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

GoPlus Security Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GoPlus Security (GPS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GoPlus Security (GPS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GoPlus Security.

Semak GoPlus Security ramalan harga sekarang!

Tokenomik GoPlus Security (GPS)

Memahami tokenomik GoPlus Security (GPS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GPS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli GoPlus Security (GPS)

Mencari cara membeli GoPlus Security? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah GoPlus Security di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GPS kepada Mata Wang Tempatan

1 GoPlus Security(GPS) ke VND
356.068265
1 GoPlus Security(GPS) ke AUD
A$0.02016119
1 GoPlus Security(GPS) ke GBP
0.00987763
1 GoPlus Security(GPS) ke EUR
0.01136604
1 GoPlus Security(GPS) ke USD
$0.013531
1 GoPlus Security(GPS) ke MYR
RM0.0568302
1 GoPlus Security(GPS) ke TRY
0.55855968
1 GoPlus Security(GPS) ke JPY
¥1.975526
1 GoPlus Security(GPS) ke ARS
ARS$19.78205138
1 GoPlus Security(GPS) ke RUB
1.12550858
1 GoPlus Security(GPS) ke INR
1.19099862
1 GoPlus Security(GPS) ke IDR
Rp221.81963664
1 GoPlus Security(GPS) ke KRW
18.68915251
1 GoPlus Security(GPS) ke PHP
0.76937266
1 GoPlus Security(GPS) ke EGP
￡E.0.65043517
1 GoPlus Security(GPS) ke BRL
R$0.0717143
1 GoPlus Security(GPS) ke CAD
C$0.01853747
1 GoPlus Security(GPS) ke BDT
1.6480758
1 GoPlus Security(GPS) ke NGN
20.22559756
1 GoPlus Security(GPS) ke COP
$52.64979755
1 GoPlus Security(GPS) ke ZAR
R.0.23516878
1 GoPlus Security(GPS) ke UAH
0.55707127
1 GoPlus Security(GPS) ke VES
Bs2.16496
1 GoPlus Security(GPS) ke CLP
$12.840919
1 GoPlus Security(GPS) ke PKR
Rs3.84063904
1 GoPlus Security(GPS) ke KZT
7.32189472
1 GoPlus Security(GPS) ke THB
฿0.42933863
1 GoPlus Security(GPS) ke TWD
NT$0.40768903
1 GoPlus Security(GPS) ke AED
د.إ0.04965877
1 GoPlus Security(GPS) ke CHF
Fr0.01055418
1 GoPlus Security(GPS) ke HKD
HK$0.10527118
1 GoPlus Security(GPS) ke AMD
֏5.1742544
1 GoPlus Security(GPS) ke MAD
.د.م0.12137307
1 GoPlus Security(GPS) ke MXN
$0.24788792
1 GoPlus Security(GPS) ke SAR
ريال0.05074125
1 GoPlus Security(GPS) ke PLN
0.04857629
1 GoPlus Security(GPS) ke RON
лв0.05777737
1 GoPlus Security(GPS) ke SEK
kr0.12502644
1 GoPlus Security(GPS) ke BGN
лв0.02232615
1 GoPlus Security(GPS) ke HUF
Ft4.45535237
1 GoPlus Security(GPS) ke CZK
0.27792674
1 GoPlus Security(GPS) ke KWD
د.ك0.004126955
1 GoPlus Security(GPS) ke ILS
0.04505823
1 GoPlus Security(GPS) ke AOA
Kz12.33445367
1 GoPlus Security(GPS) ke BHD
.د.ب0.005101187
1 GoPlus Security(GPS) ke BMD
$0.013531
1 GoPlus Security(GPS) ke DKK
kr0.0852453
1 GoPlus Security(GPS) ke HNL
L0.35491813
1 GoPlus Security(GPS) ke MUR
0.61227775
1 GoPlus Security(GPS) ke NAD
$0.23503347
1 GoPlus Security(GPS) ke NOK
kr0.13233318
1 GoPlus Security(GPS) ke NZD
$0.02259677
1 GoPlus Security(GPS) ke PAB
B/.0.013531
1 GoPlus Security(GPS) ke PGK
K0.05655958
1 GoPlus Security(GPS) ke QAR
ر.ق0.04925284
1 GoPlus Security(GPS) ke RSD
дин.1.33943369

GoPlus Security Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang GoPlus Security, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web GoPlus Security Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GoPlus Security

Berapakah nilai GoPlus Security (GPS) hari ini?
Harga langsung GPS dalam USD ialah 0.013531 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GPS ke USD?
Harga semasa GPS ke USD ialah $ 0.013531. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran GoPlus Security?
Had pasaran untuk GPS ialah $ 35.79M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GPS?
Bekalan edaran GPS ialah 2.64B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GPS?
GPS mencapai harga ATH sebanyak 0.2201465019981962 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GPS?
GPS melihat harga ATL sebanyak 0.008975404918139198 USD.
Berapakah jumlah dagangan GPS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GPSialah $ 109.73K USD.
Adakah GPS akan naik lebih tinggi tahun ini?
GPS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GPSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:50:15 (UTC+8)

GoPlus Security (GPS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

