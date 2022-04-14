Tokenomik GoPlus Security (GPS)

Lihat cerapan utama tentang GoPlus Security (GPS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
GoPlus Security (GPS) Maklumat

GoPlus Security is building Web3's first decentralized security layer, providing comprehensive protection across all blockchain networks. Through its open, permissionless, and user-driven architecture, GoPlus can be seamlessly integrated by any blockchain or project to protect their users throughout their entire transaction lifecycle. By leveraging AVS and cutting-edge AI powered security solutions, it conducts thorough risk analysis and delivers smart, efficient and decentralized security services for users. GoPlus aims to create a more secure and user-friendly Web3 on-chain interaction environment by filling the gap of security layer in the current blockchain's architecture, providing users with more effective and better-experienced on-chain security protection.

Laman Web Rasmi:
https://gopluslabs.io
Kertas putih:
https://whitepaper.gopluslabs.io/goplus-network
Peneroka Blok:
https://basescan.org/address/0x0c1dc73159e30c4b06170f2593d3118968a0dca5

GoPlus Security (GPS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GoPlus Security (GPS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 35.55M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 2.64B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 134.41M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.220266
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.008975404918139198
Harga Semasa:
$ 0.013441
Tokenomik GoPlus Security (GPS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik GoPlus Security (GPS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GPS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GPS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GPS, terokai GPS harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.