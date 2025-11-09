GPTON Harga Hari Ini

Harga langsung GPTON (GPTON) hari ini ialah $ 0.01547, dengan 2.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GPTON kepada USD penukaran adalah $ 0.01547 setiap GPTON.

GPTON kini berada pada kedudukan #4053 mengikut permodalan pasaran pada $ 15.47M, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M GPTON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GPTON didagangkan antara $ 0.01485 (rendah) dan $ 0.01668 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04540726520022076, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.024354338596202823.

Dalam prestasi jangka pendek, GPTON dipindahkan +1.04% dalam sejam terakhir dan -21.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 88.44K.

GPTON (GPTON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4053 Modal Pasaran $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Kelantangan (24J) $ 88.44K$ 88.44K $ 88.44K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Bekalan Maks 999,999,933 999,999,933 999,999,933 Jumlah Bekalan 999,999,933 999,999,933 999,999,933 Kadar Peredaran 100.00% Tarikh Keluaran 2025-07-19 00:00:00 Harga Terbitan $ 0.00099$ 0.00099 $ 0.00099 Rantaian Blok Awam TONCOIN

Had Pasaran semasa GPTON ialah $ 15.47M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 88.44K. Bekalan edaran GPTON ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999933. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.47M.