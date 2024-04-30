Tokenomik GPTVerse (GPTV)

Lihat cerapan utama tentang GPTVerse (GPTV), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

GPTVerse (GPTV) Maklumat

GPTVerse unifies various AI applications under a single account and payment method, seamlessly managing transactions with blockchain integration. As a Web3 project, GPTVerse is more than just a website, it has a multi-platform structure that includes mobile applications, browser plugins, Metaverse and similar platforms. In addition to bringing together various AI applications, GPTVerse also offers its own AI products to its users. Among its key features is its low-code infrastructure, providing users with the basis for building AI that suits their needs.

Laman Web Rasmi:
https://gptverse.art/
Kertas putih:
https://docs.gptverse.art/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x1f56efffee38eeeae36cd38225b66c56e4d095a7

GPTVerse (GPTV) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GPTVerse (GPTV), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 879.00M
$ 879.00M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 308.53K
$ 308.53K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.05501
$ 0.05501
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000325099414321857
$ 0.000325099414321857
Harga Semasa:
$ 0.000351
$ 0.000351

Tokenomik GPTVerse (GPTV): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik GPTVerse (GPTV) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GPTV yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GPTV yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GPTV, terokai GPTV harga langsung token!

Cara Membeli GPTV

Berminat untuk menambah GPTVerse (GPTV) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli GPTV, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

GPTVerse (GPTV) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga GPTV membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

GPTV Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GPTV? Halaman ramalan harga GPTV kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

