NodeAI Logo

NodeAIHargae(GPU)

1 GPU ke USD Harga Langsung:

$0.2052
$0.2052$0.2052
+5.50%1D
USD
NodeAI (GPU) Carta Harga Langsung
NodeAI (GPU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.177
$ 0.177$ 0.177
24J Rendah
$ 0.24
$ 0.24$ 0.24
24J Tinggi

$ 0.177
$ 0.177$ 0.177

$ 0.24
$ 0.24$ 0.24

$ 2.892095702845763
$ 2.892095702845763$ 2.892095702845763

$ 0.022616526503786424
$ 0.022616526503786424$ 0.022616526503786424

+1.23%

+5.50%

-3.71%

-3.71%

NodeAI (GPU) harga masa nyata ialah $ 0.2052. Sepanjang 24 jam yang lalu, GPU didagangkan antara $ 0.177 rendah dan $ 0.24 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GPU sepanjang masa ialah $ 2.892095702845763, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.022616526503786424.

Dari segi prestasi jangka pendek, GPU telah berubah sebanyak +1.23% sejak sejam yang lalu, +5.50% dalam 24 jam dan -3.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NodeAI (GPU) Maklumat Pasaran

No.866

$ 20.12M
$ 20.12M$ 20.12M

$ 360.48K
$ 360.48K$ 360.48K

$ 20.52M
$ 20.52M$ 20.52M

98.07M
98.07M 98.07M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

98.06%

ETH

Had Pasaran semasa NodeAI ialah $ 20.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 360.48K. Bekalan edaran GPU ialah 98.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.52M.

NodeAI (GPU) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NodeAI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.010698+5.50%
30 Hari$ -0.1154-36.00%
60 Hari$ -0.2188-51.61%
90 Hari$ -0.0798-28.00%
Perubahan Harga NodeAI Hari Ini

Hari ini, GPU mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.010698 (+5.50%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNodeAI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1154 (-36.00%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NodeAI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GPU mengalami perubahan sebanyak $ -0.2188 (-51.61%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NodeAI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0798 (-28.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NodeAI (GPU)?

Semak NodeAIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu NodeAI (GPU)

Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

NodeAI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus NodeAI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GPU ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang NodeAI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NodeAI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NodeAI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NodeAI (GPU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NodeAI (GPU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NodeAI.

Semak NodeAI ramalan harga sekarang!

Tokenomik NodeAI (GPU)

Memahami tokenomik NodeAI (GPU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GPU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NodeAI (GPU)

Mencari cara membeli NodeAI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah NodeAI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GPU kepada Mata Wang Tempatan

1 NodeAI(GPU) ke VND
5,399.838
1 NodeAI(GPU) ke AUD
A$0.305748
1 NodeAI(GPU) ke GBP
0.149796
1 NodeAI(GPU) ke EUR
0.172368
1 NodeAI(GPU) ke USD
$0.2052
1 NodeAI(GPU) ke MYR
RM0.86184
1 NodeAI(GPU) ke TRY
8.468604
1 NodeAI(GPU) ke JPY
¥29.9592
1 NodeAI(GPU) ke ARS
ARS$301.319784
1 NodeAI(GPU) ke RUB
17.068536
1 NodeAI(GPU) ke INR
18.043236
1 NodeAI(GPU) ke IDR
Rp3,363.933888
1 NodeAI(GPU) ke KRW
283.034412
1 NodeAI(GPU) ke PHP
11.649204
1 NodeAI(GPU) ke EGP
￡E.9.863964
1 NodeAI(GPU) ke BRL
R$1.085508
1 NodeAI(GPU) ke CAD
C$0.281124
1 NodeAI(GPU) ke BDT
24.99336
1 NodeAI(GPU) ke NGN
306.724752
1 NodeAI(GPU) ke COP
$798.44346
1 NodeAI(GPU) ke ZAR
R.3.554064
1 NodeAI(GPU) ke UAH
8.448084
1 NodeAI(GPU) ke VES
Bs32.832
1 NodeAI(GPU) ke CLP
$194.7348
1 NodeAI(GPU) ke PKR
Rs58.243968
1 NodeAI(GPU) ke KZT
111.037824
1 NodeAI(GPU) ke THB
฿6.498684
1 NodeAI(GPU) ke TWD
NT$6.17652
1 NodeAI(GPU) ke AED
د.إ0.753084
1 NodeAI(GPU) ke CHF
Fr0.160056
1 NodeAI(GPU) ke HKD
HK$1.596456
1 NodeAI(GPU) ke AMD
֏78.46848
1 NodeAI(GPU) ke MAD
.د.م1.840644
1 NodeAI(GPU) ke MXN
$3.751056
1 NodeAI(GPU) ke SAR
ريال0.7695
1 NodeAI(GPU) ke PLN
0.734616
1 NodeAI(GPU) ke RON
лв0.874152
1 NodeAI(GPU) ke SEK
kr1.891944
1 NodeAI(GPU) ke BGN
лв0.33858
1 NodeAI(GPU) ke HUF
Ft67.322016
1 NodeAI(GPU) ke CZK
4.202496
1 NodeAI(GPU) ke KWD
د.ك0.0623808
1 NodeAI(GPU) ke ILS
0.683316
1 NodeAI(GPU) ke AOA
Kz187.054164
1 NodeAI(GPU) ke BHD
.د.ب0.0773604
1 NodeAI(GPU) ke BMD
$0.2052
1 NodeAI(GPU) ke DKK
kr1.288656
1 NodeAI(GPU) ke HNL
L5.382396
1 NodeAI(GPU) ke MUR
9.2853
1 NodeAI(GPU) ke NAD
$3.564324
1 NodeAI(GPU) ke NOK
kr2.0007
1 NodeAI(GPU) ke NZD
$0.340632
1 NodeAI(GPU) ke PAB
B/.0.2052
1 NodeAI(GPU) ke PGK
K0.857736
1 NodeAI(GPU) ke QAR
ر.ق0.746928
1 NodeAI(GPU) ke RSD
дин.20.261448

NodeAI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NodeAI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web NodeAI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NodeAI

Berapakah nilai NodeAI (GPU) hari ini?
Harga langsung GPU dalam USD ialah 0.2052 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GPU ke USD?
Harga semasa GPU ke USD ialah $ 0.2052. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NodeAI?
Had pasaran untuk GPU ialah $ 20.12M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GPU?
Bekalan edaran GPU ialah 98.07M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GPU?
GPU mencapai harga ATH sebanyak 2.892095702845763 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GPU?
GPU melihat harga ATL sebanyak 0.022616526503786424 USD.
Berapakah jumlah dagangan GPU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GPUialah $ 360.48K USD.
Adakah GPU akan naik lebih tinggi tahun ini?
GPU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GPUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kalkulator GPU-ke-USD

Jumlah

GPU
GPU
USD
USD

1 GPU = 0.2052 USD

Berdagang GPU

GPUUSDT
$0.2052
$0.2052$0.2052
+5.01%

