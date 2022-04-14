Tokenomik NodeAI (GPU)

Tokenomik NodeAI (GPU)

Lihat cerapan utama tentang NodeAI (GPU), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
NodeAI (GPU) Maklumat

Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

Laman Web Rasmi:
https://nodes.ai
Kertas putih:
https://docs.nodes.ai/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x1258d60b224c0c5cd888d37bbf31aa5fcfb7e870

NodeAI (GPU) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk NodeAI (GPU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 20.16M
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 98.07M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 20.56M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.4594
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.022616526503786424
Harga Semasa:
$ 0.2056
Tokenomik NodeAI (GPU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik NodeAI (GPU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GPU yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GPU yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GPU, terokai GPU harga langsung token!

Cara Membeli GPU

Berminat untuk menambah NodeAI (GPU) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli GPU, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

NodeAI (GPU) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga GPU membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

GPU Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GPU? Halaman ramalan harga GPU kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.