Lagi Mengenai GQ

Maklumat Harga GQ

Kertas putih GQ

Laman Web Rasmi GQ

Tokenomik GQ

Ramalan Harga GQ

Sejarah GQ

GQ Panduan Membeli

Penukar Mata Wang GQ-ke-Fiat

GQ Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Outer Ring MMO Logo

Outer Ring MMOHargae(GQ)

1 GQ ke USD Harga Langsung:

$0.0000487
$0.0000487$0.0000487
-4.13%1D
USD
Outer Ring MMO (GQ) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:50:24 (UTC+8)

Outer Ring MMO (GQ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000487
$ 0.0000487$ 0.0000487
24J Rendah
$ 0.0000519
$ 0.0000519$ 0.0000519
24J Tinggi

$ 0.0000487
$ 0.0000487$ 0.0000487

$ 0.0000519
$ 0.0000519$ 0.0000519

$ 0.08876742060886081
$ 0.08876742060886081$ 0.08876742060886081

$ 0.000042983445306248
$ 0.000042983445306248$ 0.000042983445306248

0.00%

-4.13%

-10.15%

-10.15%

Outer Ring MMO (GQ) harga masa nyata ialah $ 0.0000487. Sepanjang 24 jam yang lalu, GQ didagangkan antara $ 0.0000487 rendah dan $ 0.0000519 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GQ sepanjang masa ialah $ 0.08876742060886081, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000042983445306248.

Dari segi prestasi jangka pendek, GQ telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -4.13% dalam 24 jam dan -10.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Outer Ring MMO (GQ) Maklumat Pasaran

No.2703

$ 288.96K
$ 288.96K$ 288.96K

$ 42.03K
$ 42.03K$ 42.03K

$ 487.00K
$ 487.00K$ 487.00K

5.93B
5.93B 5.93B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6,010,333,038
6,010,333,038 6,010,333,038

59.33%

BSC

Had Pasaran semasa Outer Ring MMO ialah $ 288.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 42.03K. Bekalan edaran GQ ialah 5.93B, dengan jumlah bekalan sebanyak 6010333038. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 487.00K.

Outer Ring MMO (GQ) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Outer Ring MMO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000002098-4.13%
30 Hari$ -0.0000423-46.49%
60 Hari$ -0.0000349-41.75%
90 Hari$ -0.0000536-52.40%
Perubahan Harga Outer Ring MMO Hari Ini

Hari ini, GQ mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000002098 (-4.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOuter Ring MMO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000423 (-46.49%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Outer Ring MMO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GQ mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000349 (-41.75%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Outer Ring MMO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000536 (-52.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Outer Ring MMO (GQ)?

Semak Outer Ring MMOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Outer Ring MMO (GQ)

Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.

Outer Ring MMO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Outer Ring MMO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GQ ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Outer Ring MMO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Outer Ring MMO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Outer Ring MMO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Outer Ring MMO (GQ) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Outer Ring MMO (GQ) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Outer Ring MMO.

Semak Outer Ring MMO ramalan harga sekarang!

Tokenomik Outer Ring MMO (GQ)

Memahami tokenomik Outer Ring MMO (GQ) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GQ dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Outer Ring MMO (GQ)

Mencari cara membeli Outer Ring MMO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Outer Ring MMO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GQ kepada Mata Wang Tempatan

1 Outer Ring MMO(GQ) ke VND
1.2815405
1 Outer Ring MMO(GQ) ke AUD
A$0.000072563
1 Outer Ring MMO(GQ) ke GBP
0.000035551
1 Outer Ring MMO(GQ) ke EUR
0.000040908
1 Outer Ring MMO(GQ) ke USD
$0.0000487
1 Outer Ring MMO(GQ) ke MYR
RM0.00020454
1 Outer Ring MMO(GQ) ke TRY
0.002010336
1 Outer Ring MMO(GQ) ke JPY
¥0.0071102
1 Outer Ring MMO(GQ) ke ARS
ARS$0.071198426
1 Outer Ring MMO(GQ) ke RUB
0.004050866
1 Outer Ring MMO(GQ) ke INR
0.004286574
1 Outer Ring MMO(GQ) ke IDR
Rp0.798360528
1 Outer Ring MMO(GQ) ke KRW
0.067264927
1 Outer Ring MMO(GQ) ke PHP
0.002769082
1 Outer Ring MMO(GQ) ke EGP
￡E.0.002341009
1 Outer Ring MMO(GQ) ke BRL
R$0.00025811
1 Outer Ring MMO(GQ) ke CAD
C$0.000066719
1 Outer Ring MMO(GQ) ke BDT
0.00593166
1 Outer Ring MMO(GQ) ke NGN
0.072794812
1 Outer Ring MMO(GQ) ke COP
$0.189494135
1 Outer Ring MMO(GQ) ke ZAR
R.0.000846406
1 Outer Ring MMO(GQ) ke UAH
0.002004979
1 Outer Ring MMO(GQ) ke VES
Bs0.007792
1 Outer Ring MMO(GQ) ke CLP
$0.0462163
1 Outer Ring MMO(GQ) ke PKR
Rs0.013823008
1 Outer Ring MMO(GQ) ke KZT
0.026352544
1 Outer Ring MMO(GQ) ke THB
฿0.001545251
1 Outer Ring MMO(GQ) ke TWD
NT$0.001467331
1 Outer Ring MMO(GQ) ke AED
د.إ0.000178729
1 Outer Ring MMO(GQ) ke CHF
Fr0.000037986
1 Outer Ring MMO(GQ) ke HKD
HK$0.000378886
1 Outer Ring MMO(GQ) ke AMD
֏0.01862288
1 Outer Ring MMO(GQ) ke MAD
.د.م0.000436839
1 Outer Ring MMO(GQ) ke MXN
$0.000892184
1 Outer Ring MMO(GQ) ke SAR
ريال0.000182625
1 Outer Ring MMO(GQ) ke PLN
0.000174833
1 Outer Ring MMO(GQ) ke RON
лв0.000207949
1 Outer Ring MMO(GQ) ke SEK
kr0.000449988
1 Outer Ring MMO(GQ) ke BGN
лв0.000080355
1 Outer Ring MMO(GQ) ke HUF
Ft0.016035449
1 Outer Ring MMO(GQ) ke CZK
0.001000298
1 Outer Ring MMO(GQ) ke KWD
د.ك0.0000148535
1 Outer Ring MMO(GQ) ke ILS
0.000162171
1 Outer Ring MMO(GQ) ke AOA
Kz0.044393459
1 Outer Ring MMO(GQ) ke BHD
.د.ب0.0000183599
1 Outer Ring MMO(GQ) ke BMD
$0.0000487
1 Outer Ring MMO(GQ) ke DKK
kr0.00030681
1 Outer Ring MMO(GQ) ke HNL
L0.001277401
1 Outer Ring MMO(GQ) ke MUR
0.002203675
1 Outer Ring MMO(GQ) ke NAD
$0.000845919
1 Outer Ring MMO(GQ) ke NOK
kr0.000476286
1 Outer Ring MMO(GQ) ke NZD
$0.000081329
1 Outer Ring MMO(GQ) ke PAB
B/.0.0000487
1 Outer Ring MMO(GQ) ke PGK
K0.000203566
1 Outer Ring MMO(GQ) ke QAR
ر.ق0.000177268
1 Outer Ring MMO(GQ) ke RSD
дин.0.004820813

Outer Ring MMO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Outer Ring MMO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Outer Ring MMO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Outer Ring MMO

Berapakah nilai Outer Ring MMO (GQ) hari ini?
Harga langsung GQ dalam USD ialah 0.0000487 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GQ ke USD?
Harga semasa GQ ke USD ialah $ 0.0000487. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Outer Ring MMO?
Had pasaran untuk GQ ialah $ 288.96K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GQ?
Bekalan edaran GQ ialah 5.93B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GQ?
GQ mencapai harga ATH sebanyak 0.08876742060886081 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GQ?
GQ melihat harga ATL sebanyak 0.000042983445306248 USD.
Berapakah jumlah dagangan GQ?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GQialah $ 42.03K USD.
Adakah GQ akan naik lebih tinggi tahun ini?
GQ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GQramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:50:24 (UTC+8)

Outer Ring MMO (GQ) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator GQ-ke-USD

Jumlah

GQ
GQ
USD
USD

1 GQ = 0.0000487 USD

Berdagang GQ

GQUSDT
$0.0000487
$0.0000487$0.0000487
-4.13%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan