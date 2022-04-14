Tokenomik Outer Ring MMO (GQ)

Tokenomik Outer Ring MMO (GQ)

Lihat cerapan utama tentang Outer Ring MMO (GQ), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Outer Ring MMO (GQ) Maklumat

Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.

Laman Web Rasmi:
https://blinkgalaxy.com
Kertas putih:
https://docs.blinkgalaxy.com/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xF700D4c708C2be1463E355F337603183D20E0808

Outer Ring MMO (GQ) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Outer Ring MMO (GQ), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 290.15K
$ 290.15K
Jumlah Bekalan:
$ 6.01B
$ 6.01B
Bekalan Edaran:
$ 5.93B
$ 5.93B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 489.00K
$ 489.00K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0096
$ 0.0096
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000042983445306248
$ 0.000042983445306248
Harga Semasa:
$ 0.0000489
$ 0.0000489

Tokenomik Outer Ring MMO (GQ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Outer Ring MMO (GQ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GQ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GQ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GQ, terokai GQ harga langsung token!

Cara Membeli GQ

Berminat untuk menambah Outer Ring MMO (GQ) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli GQ, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Outer Ring MMO (GQ) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga GQ membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

GQ Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GQ? Halaman ramalan harga GQ kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

