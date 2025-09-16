Apakah itu GuildQB (GQB)

GuildQB is a gaming ecosystem that brings together various aspects of the gaming industry, such as DAO governance, game development, NFT promotion, and blockchain technology. The project's ultimate goal is to create an interconnected ecosystem of games, NFTs, and communities that maximises player benefits and achieves interoperability across the GameFi ecosystem. GuildQB plans to expand the number of game users by researching high-level games and giving scholarships to those interested. Users can also earn additional incentives by building gaming tools and making connections with the GameFI/BCG industry.

GuildQB Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GuildQB (GQB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GuildQB (GQB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GuildQB.

Tokenomik GuildQB (GQB)

Memahami tokenomik GuildQB (GQB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GQB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli GuildQB (GQB)

GQB kepada Mata Wang Tempatan

GuildQB Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang GuildQB, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GuildQB Berapakah nilai GuildQB (GQB) hari ini? Harga langsung GQB dalam USD ialah 0.00064 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GQB ke USD? $ 0.00064 . Lihat Harga semasa GQB ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran GuildQB? Had pasaran untuk GQB ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GQB? Bekalan edaran GQB ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GQB? GQB mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GQB? GQB melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan GQB? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GQBialah $ 648.94 USD . Adakah GQB akan naik lebih tinggi tahun ini? GQB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GQBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

GuildQB (GQB) Kemas Kini Industri Penting

