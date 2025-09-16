Lagi Mengenai GRAFI

$0.004363
-1.31%1D
Grafi (GRAFI) Carta Harga Langsung
2025-09-16

Grafi (GRAFI) Maklumat Harga (USD)

$ 0.004356
$ 0.004456
$ 0.004356
$ 0.004456
-0.53%

-1.31%

-3.07%

-3.07%

Grafi (GRAFI) harga masa nyata ialah $ 0.004363. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRAFI didagangkan antara $ 0.004356 rendah dan $ 0.004456 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRAFI sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRAFI telah berubah sebanyak -0.53% sejak sejam yang lalu, -1.31% dalam 24 jam dan -3.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Grafi (GRAFI) Maklumat Pasaran

$ 72.17K
$ 9.16M
2,100,000,000
SOL

Had Pasaran semasa Grafi ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 72.17K. Bekalan edaran GRAFI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 2100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.16M.

Grafi (GRAFI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Grafi hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00005791-1.31%
30 Hari$ -0.000071-1.61%
60 Hari$ -0.002088-32.37%
90 Hari$ -0.002663-37.91%
Perubahan Harga Grafi Hari Ini

Hari ini, GRAFI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00005791 (-1.31%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGrafi

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000071 (-1.61%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Grafi

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GRAFI mengalami perubahan sebanyak $ -0.002088 (-32.37%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Grafi

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.002663 (-37.91%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Grafi (GRAFI)?

Semak Grafihalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Grafi (GRAFI)

Grafilab is a revolutionary AI ecosystem that empowers anyone, from ordinary users to developers, to participate in and benefit from AI innovation. Through our CeDePIN Cloud ,Co-Builder and AI App-store platform, users can easily deploy, train and monetize AI app/agents without needing deep technical expertise. At the heart of Grafilab is our AI Data Layer, which ensures secure data integrity, ownership, and transparency, creating a trusted environment for AI development and commercialization. Grafilab is breaking down the barriers to AI accessibility and driving the evolution toward AGI.

Grafi tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Grafi pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GRAFI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Grafi di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Grafi anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Grafi Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Grafi (GRAFI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Grafi (GRAFI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Grafi.

Semak Grafi ramalan harga sekarang!

Tokenomik Grafi (GRAFI)

Memahami tokenomik Grafi (GRAFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GRAFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Grafi (GRAFI)

Mencari cara membeli Grafi? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Grafi di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GRAFI kepada Mata Wang Tempatan

Grafi Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Grafi, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Grafi

Berapakah nilai Grafi (GRAFI) hari ini?
Harga langsung GRAFI dalam USD ialah 0.004363 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GRAFI ke USD?
Harga semasa GRAFI ke USD ialah $ 0.004363. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Grafi?
Had pasaran untuk GRAFI ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GRAFI?
Bekalan edaran GRAFI ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GRAFI?
GRAFI mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GRAFI?
GRAFI melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan GRAFI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GRAFIialah $ 72.17K USD.
Adakah GRAFI akan naik lebih tinggi tahun ini?
GRAFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GRAFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
2025-09-16

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

