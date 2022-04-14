Tokenomik Grafi (GRAFI)

Tokenomik Grafi (GRAFI)

Lihat cerapan utama tentang Grafi (GRAFI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Grafi (GRAFI) Maklumat

Grafilab is a revolutionary AI ecosystem that empowers anyone, from ordinary users to developers, to participate in and benefit from AI innovation. Through our CeDePIN Cloud ,Co-Builder and AI App-store platform, users can easily deploy, train and monetize AI app/agents without needing deep technical expertise. At the heart of Grafilab is our AI Data Layer, which ensures secure data integrity, ownership, and transparency, creating a trusted environment for AI development and commercialization. Grafilab is breaking down the barriers to AI accessibility and driving the evolution toward AGI.

Laman Web Rasmi:
https://grafilab.io/home
Kertas putih:
https://docs.grafilab.io/home
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/EJSPkGUWsSAfGWBe9rCiaSusbUQuVmFmvGVvwy6qyX1d

Grafi (GRAFI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Grafi (GRAFI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 2.10B
$ 2.10B
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9.09M
$ 9.09M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04143
$ 0.04143
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.00433
$ 0.00433

Tokenomik Grafi (GRAFI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Grafi (GRAFI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GRAFI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GRAFI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GRAFI, terokai GRAFI harga langsung token!

Cara Membeli GRAFI

Berminat untuk menambah Grafi (GRAFI) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli GRAFI, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Grafi (GRAFI) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga GRAFI membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

GRAFI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GRAFI? Halaman ramalan harga GRAFI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

