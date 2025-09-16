Lagi Mengenai GRAIL

Maklumat Harga GRAIL

Kertas putih GRAIL

Laman Web Rasmi GRAIL

Tokenomik GRAIL

Ramalan Harga GRAIL

Sejarah GRAIL

GRAIL Panduan Membeli

Penukar Mata Wang GRAIL-ke-Fiat

GRAIL Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Camelot Token Logo

Camelot TokenHargae(GRAIL)

1 GRAIL ke USD Harga Langsung:

$278.39
$278.39$278.39
-1.25%1D
USD
Camelot Token (GRAIL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:50:37 (UTC+8)

Camelot Token (GRAIL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 278
$ 278$ 278
24J Rendah
$ 284.98
$ 284.98$ 284.98
24J Tinggi

$ 278
$ 278$ 278

$ 284.98
$ 284.98$ 284.98

$ 4,596.697463760124
$ 4,596.697463760124$ 4,596.697463760124

$ 184.24900021448872
$ 184.24900021448872$ 184.24900021448872

+0.14%

-1.25%

-3.88%

-3.88%

Camelot Token (GRAIL) harga masa nyata ialah $ 278.47. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRAIL didagangkan antara $ 278 rendah dan $ 284.98 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRAIL sepanjang masa ialah $ 4,596.697463760124, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 184.24900021448872.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRAIL telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, -1.25% dalam 24 jam dan -3.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Camelot Token (GRAIL) Maklumat Pasaran

No.4219

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.76K
$ 55.76K$ 55.76K

$ 20.47M
$ 20.47M$ 20.47M

0.00
0.00 0.00

73,506
73,506 73,506

ARB

Had Pasaran semasa Camelot Token ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.76K. Bekalan edaran GRAIL ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 73506. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.47M.

Camelot Token (GRAIL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Camelot Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -3.5239-1.25%
30 Hari$ -71.31-20.39%
60 Hari$ -125.19-31.02%
90 Hari$ -42.87-13.35%
Perubahan Harga Camelot Token Hari Ini

Hari ini, GRAIL mencatatkan perubahan sebanyak $ -3.5239 (-1.25%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCamelot Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -71.31 (-20.39%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Camelot Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GRAIL mengalami perubahan sebanyak $ -125.19 (-31.02%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Camelot Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -42.87 (-13.35%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Camelot Token (GRAIL)?

Semak Camelot Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Camelot Token (GRAIL)

Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability.

Camelot Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Camelot Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GRAIL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Camelot Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Camelot Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Camelot Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Camelot Token (GRAIL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Camelot Token (GRAIL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Camelot Token.

Semak Camelot Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Camelot Token (GRAIL)

Memahami tokenomik Camelot Token (GRAIL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GRAIL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Camelot Token (GRAIL)

Mencari cara membeli Camelot Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Camelot Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GRAIL kepada Mata Wang Tempatan

1 Camelot Token(GRAIL) ke VND
7,327,938.05
1 Camelot Token(GRAIL) ke AUD
A$414.9203
1 Camelot Token(GRAIL) ke GBP
203.2831
1 Camelot Token(GRAIL) ke EUR
233.9148
1 Camelot Token(GRAIL) ke USD
$278.47
1 Camelot Token(GRAIL) ke MYR
RM1,169.574
1 Camelot Token(GRAIL) ke TRY
11,495.2416
1 Camelot Token(GRAIL) ke JPY
¥40,656.62
1 Camelot Token(GRAIL) ke ARS
ARS$407,117.5706
1 Camelot Token(GRAIL) ke RUB
23,163.1346
1 Camelot Token(GRAIL) ke INR
24,510.9294
1 Camelot Token(GRAIL) ke IDR
Rp4,565,081.2368
1 Camelot Token(GRAIL) ke KRW
384,625.5487
1 Camelot Token(GRAIL) ke PHP
15,833.8042
1 Camelot Token(GRAIL) ke EGP
￡E.13,386.0529
1 Camelot Token(GRAIL) ke BRL
R$1,475.891
1 Camelot Token(GRAIL) ke CAD
C$381.5039
1 Camelot Token(GRAIL) ke BDT
33,917.646
1 Camelot Token(GRAIL) ke NGN
416,245.8172
1 Camelot Token(GRAIL) ke COP
$1,083,540.6935
1 Camelot Token(GRAIL) ke ZAR
R.4,839.8086
1 Camelot Token(GRAIL) ke UAH
11,464.6099
1 Camelot Token(GRAIL) ke VES
Bs44,555.2
1 Camelot Token(GRAIL) ke CLP
$264,268.03
1 Camelot Token(GRAIL) ke PKR
Rs79,040.9248
1 Camelot Token(GRAIL) ke KZT
150,685.6864
1 Camelot Token(GRAIL) ke THB
฿8,835.8531
1 Camelot Token(GRAIL) ke TWD
NT$8,390.3011
1 Camelot Token(GRAIL) ke AED
د.إ1,021.9849
1 Camelot Token(GRAIL) ke CHF
Fr217.2066
1 Camelot Token(GRAIL) ke HKD
HK$2,166.4966
1 Camelot Token(GRAIL) ke AMD
֏106,486.928
1 Camelot Token(GRAIL) ke MAD
.د.م2,497.8759
1 Camelot Token(GRAIL) ke MXN
$5,101.5704
1 Camelot Token(GRAIL) ke SAR
ريال1,044.2625
1 Camelot Token(GRAIL) ke PLN
999.7073
1 Camelot Token(GRAIL) ke RON
лв1,189.0669
1 Camelot Token(GRAIL) ke SEK
kr2,573.0628
1 Camelot Token(GRAIL) ke BGN
лв459.4755
1 Camelot Token(GRAIL) ke HUF
Ft91,691.8169
1 Camelot Token(GRAIL) ke CZK
5,719.7738
1 Camelot Token(GRAIL) ke KWD
د.ك84.93335
1 Camelot Token(GRAIL) ke ILS
927.3051
1 Camelot Token(GRAIL) ke AOA
Kz253,844.8979
1 Camelot Token(GRAIL) ke BHD
.د.ب104.98319
1 Camelot Token(GRAIL) ke BMD
$278.47
1 Camelot Token(GRAIL) ke DKK
kr1,754.361
1 Camelot Token(GRAIL) ke HNL
L7,304.2681
1 Camelot Token(GRAIL) ke MUR
12,600.7675
1 Camelot Token(GRAIL) ke NAD
$4,837.0239
1 Camelot Token(GRAIL) ke NOK
kr2,723.4366
1 Camelot Token(GRAIL) ke NZD
$465.0449
1 Camelot Token(GRAIL) ke PAB
B/.278.47
1 Camelot Token(GRAIL) ke PGK
K1,164.0046
1 Camelot Token(GRAIL) ke QAR
ر.ق1,013.6308
1 Camelot Token(GRAIL) ke RSD
дин.27,565.7453

Camelot Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Camelot Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Camelot Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Camelot Token

Berapakah nilai Camelot Token (GRAIL) hari ini?
Harga langsung GRAIL dalam USD ialah 278.47 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GRAIL ke USD?
Harga semasa GRAIL ke USD ialah $ 278.47. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Camelot Token?
Had pasaran untuk GRAIL ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GRAIL?
Bekalan edaran GRAIL ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GRAIL?
GRAIL mencapai harga ATH sebanyak 4,596.697463760124 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GRAIL?
GRAIL melihat harga ATL sebanyak 184.24900021448872 USD.
Berapakah jumlah dagangan GRAIL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GRAILialah $ 55.76K USD.
Adakah GRAIL akan naik lebih tinggi tahun ini?
GRAIL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GRAILramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:50:37 (UTC+8)

Camelot Token (GRAIL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator GRAIL-ke-USD

Jumlah

GRAIL
GRAIL
USD
USD

1 GRAIL = 278.47 USD

Berdagang GRAIL

GRAILUSDT
$278.39
$278.39$278.39
-1.23%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan