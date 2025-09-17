Apakah itu GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.

Tokenomik GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

Memahami tokenomik GRAM Ecosystem (GRAMPUS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GRAMPUS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

GRAM Ecosystem Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang GRAM Ecosystem, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GRAM Ecosystem Berapakah nilai GRAM Ecosystem (GRAMPUS) hari ini? Harga langsung GRAMPUS dalam USD ialah 0.001286 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GRAMPUS ke USD? $ 0.001286 . Lihat Harga semasa GRAMPUS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran GRAM Ecosystem? Had pasaran untuk GRAMPUS ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GRAMPUS? Bekalan edaran GRAMPUS ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GRAMPUS? GRAMPUS mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GRAMPUS? GRAMPUS melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan GRAMPUS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GRAMPUSialah $ 61.31K USD . Adakah GRAMPUS akan naik lebih tinggi tahun ini? GRAMPUS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GRAMPUSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

