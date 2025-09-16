Lagi Mengenai GRAND

1 GRAND ke USD Harga Langsung:

$0.298
Grand Base (GRAND) Carta Harga Langsung
Grand Base (GRAND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

Grand Base (GRAND) harga masa nyata ialah $ 0.298. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRAND didagangkan antara $ 0.298 rendah dan $ 0.298 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRAND sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRAND telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Grand Base (GRAND) Maklumat Pasaran

$ 14.90M
$ 14.90M$ 14.90M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

BASE

Had Pasaran semasa Grand Base ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Bekalan edaran GRAND ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.90M.

Grand Base (GRAND) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Grand Base hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ 00.00%
60 Hari$ 00.00%
90 Hari$ 00.00%
Perubahan Harga Grand Base Hari Ini

Hari ini, GRAND mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGrand Base

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ 0 (0.00%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Grand Base

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GRAND mengalami perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Grand Base

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ 0 (0.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Apakah itu Grand Base (GRAND)

GRAND BASE is a decentralized market for spot synthetic RWAs designed to provide exposure to RWAs without holding the actual underlying asset.

Grand Base tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Grand Base pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Grand Base Ramalan Harga (USD)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Grand Base

Berapakah nilai Grand Base (GRAND) hari ini?
Harga langsung GRAND dalam USD ialah 0.298 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GRAND ke USD?
Harga semasa GRAND ke USD ialah $ 0.298. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Grand Base?
Had pasaran untuk GRAND ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GRAND?
Bekalan edaran GRAND ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GRAND?
GRAND mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GRAND?
GRAND melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan GRAND?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GRANDialah $ 0.00 USD.
Adakah GRAND akan naik lebih tinggi tahun ini?
GRAND mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GRANDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
