GRASSHargae(GRASS)

1 GRASS ke USD Harga Langsung:

$0.778
+2.03%1D
USD
GRASS (GRASS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:53:30 (UTC+8)

GRASS (GRASS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.7517
24J Rendah
$ 0.7938
24J Tinggi

$ 0.7517
$ 0.7938
$ 3.9008251430182934
$ 0.644980133288505
-0.02%

+2.03%

+0.23%

+0.23%

GRASS (GRASS) harga masa nyata ialah $ 0.7789. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRASS didagangkan antara $ 0.7517 rendah dan $ 0.7938 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRASS sepanjang masa ialah $ 3.9008251430182934, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.644980133288505.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRASS telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +2.03% dalam 24 jam dan +0.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GRASS (GRASS) Maklumat Pasaran

No.241

$ 189.98M
$ 603.06K
$ 778.90M
243.91M
1,000,000,000
0.01%

SOL

Had Pasaran semasa GRASS ialah $ 189.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 603.06K. Bekalan edaran GRASS ialah 243.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 778.90M.

GRASS (GRASS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk GRASS hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.015479+2.03%
30 Hari$ +0.0121+1.57%
60 Hari$ -0.3192-29.07%
90 Hari$ -0.623-44.44%
Perubahan Harga GRASS Hari Ini

Hari ini, GRASS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.015479 (+2.03%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGRASS

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0121 (+1.57%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari GRASS

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GRASS mengalami perubahan sebanyak $ -0.3192 (-29.07%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari GRASS

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.623 (-44.44%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga GRASS (GRASS)?

Semak GRASShalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu GRASS (GRASS)

Grass is a decentralized data layer built specifically for artificial intelligence that enables users to share their Internet bandwidth and obtain verifiable network data through a distributed network. This is achieved by leveraging idle internet connections of node operators to collect raw data, which is then processed for AI training purposes.

GRASS tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus GRASS pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GRASS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang GRASS di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian GRASS anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

GRASS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GRASS (GRASS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GRASS (GRASS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GRASS.

Semak GRASS ramalan harga sekarang!

Tokenomik GRASS (GRASS)

Memahami tokenomik GRASS (GRASS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GRASS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli GRASS (GRASS)

Mencari cara membeli GRASS? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah GRASS di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GRASS kepada Mata Wang Tempatan

GRASS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang GRASS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web GRASS Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GRASS

Berapakah nilai GRASS (GRASS) hari ini?
Harga langsung GRASS dalam USD ialah 0.7789 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GRASS ke USD?
Harga semasa GRASS ke USD ialah $ 0.7789. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran GRASS?
Had pasaran untuk GRASS ialah $ 189.98M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GRASS?
Bekalan edaran GRASS ialah 243.91M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GRASS?
GRASS mencapai harga ATH sebanyak 3.9008251430182934 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GRASS?
GRASS melihat harga ATL sebanyak 0.644980133288505 USD.
Berapakah jumlah dagangan GRASS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GRASSialah $ 603.06K USD.
Adakah GRASS akan naik lebih tinggi tahun ini?
GRASS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GRASSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:53:30 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

