Green Bitcoin (GREENBTC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:50:53 (UTC+8)

Green Bitcoin (GREENBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.031
$ 0.031$ 0.031
24J Rendah
$ 0.03126
$ 0.03126$ 0.03126
24J Tinggi

$ 0.031
$ 0.031$ 0.031

$ 0.03126
$ 0.03126$ 0.03126

$ 2.0171436131154548
$ 2.0171436131154548$ 2.0171436131154548

$ 0.020483966617154122
$ 0.020483966617154122$ 0.020483966617154122

+0.03%

-0.48%

+1.83%

+1.83%

Green Bitcoin (GREENBTC) harga masa nyata ialah $ 0.03107. Sepanjang 24 jam yang lalu, GREENBTC didagangkan antara $ 0.031 rendah dan $ 0.03126 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GREENBTC sepanjang masa ialah $ 2.0171436131154548, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.020483966617154122.

Dari segi prestasi jangka pendek, GREENBTC telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -0.48% dalam 24 jam dan +1.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Green Bitcoin (GREENBTC) Maklumat Pasaran

No.7831

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 46.40K
$ 46.40K$ 46.40K

$ 646.72K
$ 646.72K$ 646.72K

0.00
0.00 0.00

20,814,999
20,814,999 20,814,999

20,814,999
20,814,999 20,814,999

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Green Bitcoin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 46.40K. Bekalan edaran GREENBTC ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 20814999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 646.72K.

Green Bitcoin (GREENBTC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Green Bitcoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001499-0.48%
30 Hari$ -0.00682-18.00%
60 Hari$ -0.00183-5.57%
90 Hari$ -0.03643-53.98%
Perubahan Harga Green Bitcoin Hari Ini

Hari ini, GREENBTC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0001499 (-0.48%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGreen Bitcoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00682 (-18.00%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Green Bitcoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GREENBTC mengalami perubahan sebanyak $ -0.00183 (-5.57%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Green Bitcoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.03643 (-53.98%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Green Bitcoin (GREENBTC)?

Semak Green Bitcoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Green Bitcoin (GREENBTC)

Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism.

Green Bitcoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Green Bitcoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GREENBTC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Green Bitcoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Green Bitcoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Green Bitcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Green Bitcoin (GREENBTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Green Bitcoin (GREENBTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Green Bitcoin.

Semak Green Bitcoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Green Bitcoin (GREENBTC)

Memahami tokenomik Green Bitcoin (GREENBTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GREENBTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Green Bitcoin (GREENBTC)

Mencari cara membeli Green Bitcoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Green Bitcoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GREENBTC kepada Mata Wang Tempatan

Green Bitcoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Green Bitcoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Green Bitcoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Green Bitcoin

Berapakah nilai Green Bitcoin (GREENBTC) hari ini?
Harga langsung GREENBTC dalam USD ialah 0.03107 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GREENBTC ke USD?
Harga semasa GREENBTC ke USD ialah $ 0.03107. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Green Bitcoin?
Had pasaran untuk GREENBTC ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GREENBTC?
Bekalan edaran GREENBTC ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GREENBTC?
GREENBTC mencapai harga ATH sebanyak 2.0171436131154548 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GREENBTC?
GREENBTC melihat harga ATL sebanyak 0.020483966617154122 USD.
Berapakah jumlah dagangan GREENBTC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GREENBTCialah $ 46.40K USD.
Adakah GREENBTC akan naik lebih tinggi tahun ini?
GREENBTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GREENBTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:50:53 (UTC+8)

