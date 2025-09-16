Lagi Mengenai GRIFFAIN

Maklumat Harga GRIFFAIN

Kertas putih GRIFFAIN

Laman Web Rasmi GRIFFAIN

Tokenomik GRIFFAIN

Ramalan Harga GRIFFAIN

Sejarah GRIFFAIN

GRIFFAIN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang GRIFFAIN-ke-Fiat

GRIFFAIN Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Griffain.com Logo

Griffain.comHargae(GRIFFAIN)

1 GRIFFAIN ke USD Harga Langsung:

$0.03871
$0.03871$0.03871
-0.33%1D
USD
Griffain.com (GRIFFAIN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:53:37 (UTC+8)

Griffain.com (GRIFFAIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03606
$ 0.03606$ 0.03606
24J Rendah
$ 0.04036
$ 0.04036$ 0.04036
24J Tinggi

$ 0.03606
$ 0.03606$ 0.03606

$ 0.04036
$ 0.04036$ 0.04036

$ 0.637572120082109
$ 0.637572120082109$ 0.637572120082109

$ 0.000158262469423349
$ 0.000158262469423349$ 0.000158262469423349

+1.01%

-0.33%

-2.77%

-2.77%

Griffain.com (GRIFFAIN) harga masa nyata ialah $ 0.03875. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRIFFAIN didagangkan antara $ 0.03606 rendah dan $ 0.04036 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRIFFAIN sepanjang masa ialah $ 0.637572120082109, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000158262469423349.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRIFFAIN telah berubah sebanyak +1.01% sejak sejam yang lalu, -0.33% dalam 24 jam dan -2.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Griffain.com (GRIFFAIN) Maklumat Pasaran

No.670

$ 38.75M
$ 38.75M$ 38.75M

$ 471.10K
$ 471.10K$ 471.10K

$ 38.75M
$ 38.75M$ 38.75M

999.88M
999.88M 999.88M

999,881,120
999,881,120 999,881,120

999,881,120
999,881,120 999,881,120

100.00%

SOL

Had Pasaran semasa Griffain.com ialah $ 38.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 471.10K. Bekalan edaran GRIFFAIN ialah 999.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999881120. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.75M.

Griffain.com (GRIFFAIN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Griffain.com hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001282-0.33%
30 Hari$ -0.00132-3.30%
60 Hari$ -0.01316-25.36%
90 Hari$ -0.0028-6.74%
Perubahan Harga Griffain.com Hari Ini

Hari ini, GRIFFAIN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0001282 (-0.33%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGriffain.com

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00132 (-3.30%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Griffain.com

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GRIFFAIN mengalami perubahan sebanyak $ -0.01316 (-25.36%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Griffain.com

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0028 (-6.74%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Griffain.com (GRIFFAIN)?

Semak Griffain.comhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Griffain.com (GRIFFAIN)

Griffain.com tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Griffain.com pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GRIFFAIN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Griffain.com di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Griffain.com anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Griffain.com Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Griffain.com (GRIFFAIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Griffain.com (GRIFFAIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Griffain.com.

Semak Griffain.com ramalan harga sekarang!

Tokenomik Griffain.com (GRIFFAIN)

Memahami tokenomik Griffain.com (GRIFFAIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GRIFFAIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Griffain.com (GRIFFAIN)

Mencari cara membeli Griffain.com? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Griffain.com di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GRIFFAIN kepada Mata Wang Tempatan

1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke VND
1,019.70625
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke AUD
A$0.0577375
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke GBP
0.0282875
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke EUR
0.03255
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke USD
$0.03875
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke MYR
RM0.16275
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke TRY
1.5996
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke JPY
¥5.69625
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke ARS
ARS$56.8179625
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke RUB
3.207725
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke INR
3.4127125
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke IDR
Rp635.2458
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke KRW
53.5959
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke PHP
2.2060375
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke EGP
￡E.1.86465
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke BRL
R$0.2057625
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke CAD
C$0.0530875
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke BDT
4.71975
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke NGN
57.92195
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke COP
$151.3671875
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke ZAR
R.0.6727
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke UAH
1.5953375
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke VES
Bs6.2
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke CLP
$36.77375
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke PKR
Rs10.9988
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke KZT
20.9684
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke THB
฿1.22915
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke TWD
NT$1.1687
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke AED
د.إ0.1422125
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke CHF
Fr0.0306125
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke HKD
HK$0.301475
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke AMD
֏14.818
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke MAD
.د.م0.3475875
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke MXN
$0.7095125
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke SAR
ريال0.1453125
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke PLN
0.1391125
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke RON
лв0.16585
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke SEK
kr0.3584375
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke BGN
лв0.0639375
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke HUF
Ft12.792925
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke CZK
0.79825
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke KWD
د.ك0.01181875
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke ILS
0.129425
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke AOA
Kz35.3233375
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke BHD
.د.ب0.01457
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke BMD
$0.03875
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke DKK
kr0.2449
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke HNL
L1.0164125
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke MUR
1.7534375
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke NAD
$0.6730875
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke NOK
kr0.3801375
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke NZD
$0.0647125
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke PAB
B/.0.03875
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke PGK
K0.161975
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke QAR
ر.ق0.14105
1 Griffain.com(GRIFFAIN) ke RSD
дин.3.84555

Griffain.com Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Griffain.com, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Griffain.com Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Griffain.com

Berapakah nilai Griffain.com (GRIFFAIN) hari ini?
Harga langsung GRIFFAIN dalam USD ialah 0.03875 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GRIFFAIN ke USD?
Harga semasa GRIFFAIN ke USD ialah $ 0.03875. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Griffain.com?
Had pasaran untuk GRIFFAIN ialah $ 38.75M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GRIFFAIN?
Bekalan edaran GRIFFAIN ialah 999.88M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GRIFFAIN?
GRIFFAIN mencapai harga ATH sebanyak 0.637572120082109 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GRIFFAIN?
GRIFFAIN melihat harga ATL sebanyak 0.000158262469423349 USD.
Berapakah jumlah dagangan GRIFFAIN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GRIFFAINialah $ 471.10K USD.
Adakah GRIFFAIN akan naik lebih tinggi tahun ini?
GRIFFAIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GRIFFAINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:53:37 (UTC+8)

Griffain.com (GRIFFAIN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator GRIFFAIN-ke-USD

Jumlah

GRIFFAIN
GRIFFAIN
USD
USD

1 GRIFFAIN = 0.03875 USD

Berdagang GRIFFAIN

GRIFFAINUSDC
$0.0387
$0.0387$0.0387
-0.22%
GRIFFAINUSDT
$0.03871
$0.03871$0.03871
-0.18%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan