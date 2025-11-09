GRIPPY Harga Hari Ini

Harga langsung GRIPPY (GRIPPY) hari ini ialah $ 0.0001985, dengan 8.60% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GRIPPY kepada USD penukaran adalah $ 0.0001985 setiap GRIPPY.

GRIPPY kini berada pada kedudukan #4234 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 GRIPPY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GRIPPY didagangkan antara $ 0.00018593 (rendah) dan $ 0.00021719 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.016345000731503544, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000004578676747195.

Dalam prestasi jangka pendek, GRIPPY dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -26.53% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 755.96.

GRIPPY (GRIPPY) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4234 Modal Pasaran $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 755.96 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 198.50K Bekalan Peredaran 0.00 Bekalan Maks 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa GRIPPY ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 755.96. Bekalan edaran GRIPPY ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 198.50K.