Lagi Mengenai GROW

Maklumat Harga GROW

Kertas putih GROW

Laman Web Rasmi GROW

Tokenomik GROW

Ramalan Harga GROW

Sejarah GROW

GROW Panduan Membeli

Penukar Mata Wang GROW-ke-Fiat

GROW Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Triathon Logo

TriathonHargae(GROW)

1 GROW ke USD Harga Langsung:

$0.025
$0.025$0.025
0.00%1D
USD
Triathon (GROW) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:28:39 (UTC+8)

Triathon (GROW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.025
$ 0.025$ 0.025
24J Rendah
$ 0.025
$ 0.025$ 0.025
24J Tinggi

$ 0.025
$ 0.025$ 0.025

$ 0.025
$ 0.025$ 0.025

$ 1.9692334767636313
$ 1.9692334767636313$ 1.9692334767636313

$ 0.00802414876510669
$ 0.00802414876510669$ 0.00802414876510669

0.00%

0.00%

+11.11%

+11.11%

Triathon (GROW) harga masa nyata ialah $ 0.025. Sepanjang 24 jam yang lalu, GROW didagangkan antara $ 0.025 rendah dan $ 0.025 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GROW sepanjang masa ialah $ 1.9692334767636313, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00802414876510669.

Dari segi prestasi jangka pendek, GROW telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +11.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Triathon (GROW) Maklumat Pasaran

No.4876

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

BSC

Had Pasaran semasa Triathon ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Bekalan edaran GROW ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.50M.

Triathon (GROW) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Triathon hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.0148+145.09%
60 Hari$ +0.0099+65.56%
90 Hari$ +0.0095+61.29%
Perubahan Harga Triathon Hari Ini

Hari ini, GROW mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTriathon

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0148 (+145.09%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Triathon

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GROW mengalami perubahan sebanyak $ +0.0099 (+65.56%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Triathon

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0095 (+61.29%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Triathon (GROW)?

Semak Triathonhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Triathon (GROW)

Triathon is an AI-powered contract detection platform focused on providing security detection services for Dapps. Triathon aims to provide project builders and token holders with the ability to drive the testing and auditing process of crypto projects during their full lifecycles, regardless of whether the individual has a background in technology or not.

Triathon tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Triathon pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GROW ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Triathon di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Triathon anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Triathon Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Triathon (GROW) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Triathon (GROW) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Triathon.

Semak Triathon ramalan harga sekarang!

Tokenomik Triathon (GROW)

Memahami tokenomik Triathon (GROW) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GROW dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Triathon (GROW)

Mencari cara membeli Triathon? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Triathon di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GROW kepada Mata Wang Tempatan

1 Triathon(GROW) ke VND
657.875
1 Triathon(GROW) ke AUD
A$0.03725
1 Triathon(GROW) ke GBP
0.01825
1 Triathon(GROW) ke EUR
0.021
1 Triathon(GROW) ke USD
$0.025
1 Triathon(GROW) ke MYR
RM0.105
1 Triathon(GROW) ke TRY
1.0315
1 Triathon(GROW) ke JPY
¥3.65
1 Triathon(GROW) ke ARS
ARS$36.7105
1 Triathon(GROW) ke RUB
2.08
1 Triathon(GROW) ke INR
2.1995
1 Triathon(GROW) ke IDR
Rp409.836
1 Triathon(GROW) ke KRW
34.48275
1 Triathon(GROW) ke PHP
1.42125
1 Triathon(GROW) ke EGP
￡E.1.202
1 Triathon(GROW) ke BRL
R$0.13225
1 Triathon(GROW) ke CAD
C$0.03425
1 Triathon(GROW) ke BDT
3.045
1 Triathon(GROW) ke NGN
37.369
1 Triathon(GROW) ke COP
$97.27625
1 Triathon(GROW) ke ZAR
R.0.43325
1 Triathon(GROW) ke UAH
1.02925
1 Triathon(GROW) ke VES
Bs4
1 Triathon(GROW) ke CLP
$23.725
1 Triathon(GROW) ke PKR
Rs7.096
1 Triathon(GROW) ke KZT
13.528
1 Triathon(GROW) ke THB
฿0.79175
1 Triathon(GROW) ke TWD
NT$0.75225
1 Triathon(GROW) ke AED
د.إ0.09175
1 Triathon(GROW) ke CHF
Fr0.0195
1 Triathon(GROW) ke HKD
HK$0.1945
1 Triathon(GROW) ke AMD
֏9.56
1 Triathon(GROW) ke MAD
.د.م0.22425
1 Triathon(GROW) ke MXN
$0.457
1 Triathon(GROW) ke SAR
ريال0.09375
1 Triathon(GROW) ke PLN
0.0895
1 Triathon(GROW) ke RON
лв0.1065
1 Triathon(GROW) ke SEK
kr0.23025
1 Triathon(GROW) ke BGN
лв0.04125
1 Triathon(GROW) ke HUF
Ft8.1965
1 Triathon(GROW) ke CZK
0.51175
1 Triathon(GROW) ke KWD
د.ك0.0076
1 Triathon(GROW) ke ILS
0.08325
1 Triathon(GROW) ke AOA
Kz22.78925
1 Triathon(GROW) ke BHD
.د.ب0.009425
1 Triathon(GROW) ke BMD
$0.025
1 Triathon(GROW) ke DKK
kr0.157
1 Triathon(GROW) ke HNL
L0.65575
1 Triathon(GROW) ke MUR
1.13125
1 Triathon(GROW) ke NAD
$0.43425
1 Triathon(GROW) ke NOK
kr0.24375
1 Triathon(GROW) ke NZD
$0.0415
1 Triathon(GROW) ke PAB
B/.0.025
1 Triathon(GROW) ke PGK
K0.1045
1 Triathon(GROW) ke QAR
ر.ق0.091
1 Triathon(GROW) ke RSD
дин.2.46675

Triathon Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Triathon, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Triathon Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Triathon

Berapakah nilai Triathon (GROW) hari ini?
Harga langsung GROW dalam USD ialah 0.025 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GROW ke USD?
Harga semasa GROW ke USD ialah $ 0.025. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Triathon?
Had pasaran untuk GROW ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GROW?
Bekalan edaran GROW ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GROW?
GROW mencapai harga ATH sebanyak 1.9692334767636313 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GROW?
GROW melihat harga ATL sebanyak 0.00802414876510669 USD.
Berapakah jumlah dagangan GROW?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GROWialah $ 0.00 USD.
Adakah GROW akan naik lebih tinggi tahun ini?
GROW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GROWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:28:39 (UTC+8)

Triathon (GROW) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator GROW-ke-USD

Jumlah

GROW
GROW
USD
USD

1 GROW = 0.025 USD

Berdagang GROW

GROWUSDT
$0.025
$0.025$0.025
0.00%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan