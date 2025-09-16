Lagi Mengenai GRT

Graph Token Logo

Graph TokenHargae(GRT)

1 GRT ke USD Harga Langsung:

$0.0934
$0.0934$0.0934
+1.01%1D
USD
Graph Token (GRT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:39:43 (UTC+8)

Graph Token (GRT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.09144
$ 0.09144$ 0.09144
24J Rendah
$ 0.09499
$ 0.09499$ 0.09499
24J Tinggi

$ 0.09144
$ 0.09144$ 0.09144

$ 0.09499
$ 0.09499$ 0.09499

$ 2.87513516
$ 2.87513516$ 2.87513516

$ 0
$ 0$ 0

-1.04%

+1.01%

-1.09%

-1.09%

Graph Token (GRT) harga masa nyata ialah $ 0.09341. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRT didagangkan antara $ 0.09144 rendah dan $ 0.09499 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRT sepanjang masa ialah $ 2.87513516, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRT telah berubah sebanyak -1.04% sejak sejam yang lalu, +1.01% dalam 24 jam dan -1.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Graph Token (GRT) Maklumat Pasaran

No.80

$ 978.72M
$ 978.72M$ 978.72M

$ 842.31K
$ 842.31K$ 842.31K

$ 1.06B
$ 1.06B$ 1.06B

10.48B
10.48B 10.48B

11,352,707,652.768673
11,352,707,652.768673 11,352,707,652.768673

0.02%

ETH

Had Pasaran semasa Graph Token ialah $ 978.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 842.31K. Bekalan edaran GRT ialah 10.48B, dengan jumlah bekalan sebanyak 11352707652.768673. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.06B.

Graph Token (GRT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Graph Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0009339+1.01%
30 Hari$ -0.00289-3.01%
60 Hari$ -0.01468-13.59%
90 Hari$ +0.01096+13.29%
Perubahan Harga Graph Token Hari Ini

Hari ini, GRT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0009339 (+1.01%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGraph Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00289 (-3.01%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Graph Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GRT mengalami perubahan sebanyak $ -0.01468 (-13.59%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Graph Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01096 (+13.29%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Graph Token (GRT)?

Semak Graph Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Graph Token (GRT)

The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

Graph Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Graph Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GRT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Graph Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Graph Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Graph Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Graph Token (GRT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Graph Token (GRT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Graph Token.

Semak Graph Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Graph Token (GRT)

Memahami tokenomik Graph Token (GRT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GRT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Graph Token (GRT)

Mencari cara membeli Graph Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Graph Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GRT kepada Mata Wang Tempatan

1 Graph Token(GRT) ke VND
2,458.08415
1 Graph Token(GRT) ke AUD
A$0.1391809
1 Graph Token(GRT) ke GBP
0.0681893
1 Graph Token(GRT) ke EUR
0.0784644
1 Graph Token(GRT) ke USD
$0.09341
1 Graph Token(GRT) ke MYR
RM0.392322
1 Graph Token(GRT) ke TRY
3.8550307
1 Graph Token(GRT) ke JPY
¥13.63786
1 Graph Token(GRT) ke ARS
ARS$136.5635518
1 Graph Token(GRT) ke RUB
7.7577005
1 Graph Token(GRT) ke INR
8.22008
1 Graph Token(GRT) ke IDR
Rp1,531.3112304
1 Graph Token(GRT) ke KRW
129.0188261
1 Graph Token(GRT) ke PHP
5.3084903
1 Graph Token(GRT) ke EGP
￡E.4.4911528
1 Graph Token(GRT) ke BRL
R$0.4960071
1 Graph Token(GRT) ke CAD
C$0.1279717
1 Graph Token(GRT) ke BDT
11.377338
1 Graph Token(GRT) ke NGN
139.4172273
1 Graph Token(GRT) ke COP
$363.4629805
1 Graph Token(GRT) ke ZAR
R.1.6206635
1 Graph Token(GRT) ke UAH
3.8456897
1 Graph Token(GRT) ke VES
Bs14.9456
1 Graph Token(GRT) ke CLP
$88.64609
1 Graph Token(GRT) ke PKR
Rs26.5134944
1 Graph Token(GRT) ke KZT
50.5460192
1 Graph Token(GRT) ke THB
฿2.9564265
1 Graph Token(GRT) ke TWD
NT$2.8088387
1 Graph Token(GRT) ke AED
د.إ0.3428147
1 Graph Token(GRT) ke CHF
Fr0.0728598
1 Graph Token(GRT) ke HKD
HK$0.7267298
1 Graph Token(GRT) ke AMD
֏35.719984
1 Graph Token(GRT) ke MAD
.د.م0.8378877
1 Graph Token(GRT) ke MXN
$1.7131394
1 Graph Token(GRT) ke SAR
ريال0.3502875
1 Graph Token(GRT) ke PLN
0.3353419
1 Graph Token(GRT) ke RON
лв0.3988607
1 Graph Token(GRT) ke SEK
kr0.8621743
1 Graph Token(GRT) ke BGN
лв0.1541265
1 Graph Token(GRT) ke HUF
Ft30.7262854
1 Graph Token(GRT) ke CZK
1.9177073
1 Graph Token(GRT) ke KWD
د.ك0.02849005
1 Graph Token(GRT) ke ILS
0.3110553
1 Graph Token(GRT) ke AOA
Kz85.1497537
1 Graph Token(GRT) ke BHD
.د.ب0.03521557
1 Graph Token(GRT) ke BMD
$0.09341
1 Graph Token(GRT) ke DKK
kr0.588483
1 Graph Token(GRT) ke HNL
L2.4501443
1 Graph Token(GRT) ke MUR
4.2268025
1 Graph Token(GRT) ke NAD
$1.6225317
1 Graph Token(GRT) ke NOK
kr0.9135498
1 Graph Token(GRT) ke NZD
$0.1559947
1 Graph Token(GRT) ke PAB
B/.0.09341
1 Graph Token(GRT) ke PGK
K0.3904538
1 Graph Token(GRT) ke QAR
ر.ق0.3400124
1 Graph Token(GRT) ke RSD
дин.9.2410513

Graph Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Graph Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Graph Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Graph Token

Berapakah nilai Graph Token (GRT) hari ini?
Harga langsung GRT dalam USD ialah 0.09341 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GRT ke USD?
Harga semasa GRT ke USD ialah $ 0.09341. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Graph Token?
Had pasaran untuk GRT ialah $ 978.72M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GRT?
Bekalan edaran GRT ialah 10.48B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GRT?
GRT mencapai harga ATH sebanyak 2.87513516 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GRT?
GRT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan GRT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GRTialah $ 842.31K USD.
Adakah GRT akan naik lebih tinggi tahun ini?
GRT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GRTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:39:43 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

