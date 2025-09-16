Apakah itu GST (GST)

STEPN is a Web3 running app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GST Berapakah nilai GST (GST) hari ini? Harga langsung GST dalam USD ialah 0.005028 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GST ke USD? $ 0.005028 . Lihat Harga semasa GST ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran GST? Had pasaran untuk GST ialah $ 19.64M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GST? Bekalan edaran GST ialah 3.91B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GST? GST mencapai harga ATH sebanyak 9.028265365361287 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GST? GST melihat harga ATL sebanyak 0.005040678857984332 USD . Berapakah jumlah dagangan GST? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GSTialah $ 55.23K USD . Adakah GST akan naik lebih tinggi tahun ini? GST mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GSTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

