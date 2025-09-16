Lagi Mengenai GST

1 GST ke USD Harga Langsung:

GST (GST) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:54:05 (UTC+8)

GST (GST) Maklumat Harga (USD)

GST (GST) harga masa nyata ialah $ 0.005028. Sepanjang 24 jam yang lalu, GST didagangkan antara $ 0.005004 rendah dan $ 0.00513 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GST sepanjang masa ialah $ 9.028265365361287, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.005040678857984332.

Dari segi prestasi jangka pendek, GST telah berubah sebanyak -1.15% sejak sejam yang lalu, -1.04% dalam 24 jam dan -5.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GST (GST) Maklumat Pasaran

GST (GST) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk GST hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00005284-1.04%
30 Hari$ -0.000783-13.48%
60 Hari$ -0.002091-29.38%
90 Hari$ -0.001415-21.97%
Perubahan Harga GST Hari Ini

Hari ini, GST mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00005284 (-1.04%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGST

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000783 (-13.48%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari GST

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GST mengalami perubahan sebanyak $ -0.002091 (-29.38%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari GST

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001415 (-21.97%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga GST (GST)?

Semak GSThalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu GST (GST)

STEPN is a Web3 running app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function.

GST tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus GST pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GST ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang GST di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian GST anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

GST Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GST (GST) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GST (GST) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GST.

Semak GST ramalan harga sekarang!

Tokenomik GST (GST)

Memahami tokenomik GST (GST) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GST dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli GST (GST)

Mencari cara membeli GST? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah GST di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GST kepada Mata Wang Tempatan

GST Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang GST, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web GST Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GST

Berapakah nilai GST (GST) hari ini?
Harga langsung GST dalam USD ialah 0.005028 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GST ke USD?
Harga semasa GST ke USD ialah $ 0.005028. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran GST?
Had pasaran untuk GST ialah $ 19.64M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GST?
Bekalan edaran GST ialah 3.91B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GST?
GST mencapai harga ATH sebanyak 9.028265365361287 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GST?
GST melihat harga ATL sebanyak 0.005040678857984332 USD.
Berapakah jumlah dagangan GST?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GSTialah $ 55.23K USD.
Adakah GST akan naik lebih tinggi tahun ini?
GST mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GSTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:54:05 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

