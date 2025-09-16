Lagi Mengenai GSYS

GSYS Logo

GSYSHargae(GSYS)

1 GSYS ke USD Harga Langsung:

GSYS (GSYS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:51:14 (UTC+8)

GSYS (GSYS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.45%

+1.94%

-2.37%

-2.37%

GSYS (GSYS) harga masa nyata ialah $ 0.01571. Sepanjang 24 jam yang lalu, GSYS didagangkan antara $ 0.01528 rendah dan $ 0.01663 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GSYS sepanjang masa ialah $ 1.7435343495280362, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.011818060067975832.

Dari segi prestasi jangka pendek, GSYS telah berubah sebanyak -0.45% sejak sejam yang lalu, +1.94% dalam 24 jam dan -2.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GSYS (GSYS) Maklumat Pasaran

No.4216

0.00%

GSYS

Had Pasaran semasa GSYS ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 32.95K. Bekalan edaran GSYS ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 33000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 518.43K.

GSYS (GSYS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk GSYS hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002997+1.94%
30 Hari$ -0.00461-22.69%
60 Hari$ -0.03624-69.76%
90 Hari$ -0.00123-7.27%
Perubahan Harga GSYS Hari Ini

Hari ini, GSYS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0002997 (+1.94%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGSYS

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00461 (-22.69%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari GSYS

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GSYS mengalami perubahan sebanyak $ -0.03624 (-69.76%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari GSYS

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00123 (-7.27%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga GSYS (GSYS)?

Semak GSYShalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu GSYS (GSYS)

Genesys platform combines DeFi-Blockchain technology with community-driven solutions to create the fastest, most scalable, and low-consumption products and services for cryptocurrency transactions and NFTs.

GSYS tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus GSYS pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GSYS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang GSYS di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian GSYS anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

GSYS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GSYS (GSYS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GSYS (GSYS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GSYS.

Semak GSYS ramalan harga sekarang!

Tokenomik GSYS (GSYS)

Memahami tokenomik GSYS (GSYS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GSYS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli GSYS (GSYS)

Mencari cara membeli GSYS? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah GSYS di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GSYS kepada Mata Wang Tempatan

1 GSYS(GSYS) ke VND
1 GSYS(GSYS) ke AUD
1 GSYS(GSYS) ke GBP
1 GSYS(GSYS) ke EUR
1 GSYS(GSYS) ke USD
1 GSYS(GSYS) ke MYR
1 GSYS(GSYS) ke TRY
1 GSYS(GSYS) ke JPY
1 GSYS(GSYS) ke ARS
1 GSYS(GSYS) ke RUB
1 GSYS(GSYS) ke INR
1 GSYS(GSYS) ke IDR
1 GSYS(GSYS) ke KRW
1 GSYS(GSYS) ke PHP
1 GSYS(GSYS) ke EGP
1 GSYS(GSYS) ke BRL
1 GSYS(GSYS) ke CAD
1 GSYS(GSYS) ke BDT
1 GSYS(GSYS) ke NGN
1 GSYS(GSYS) ke COP
1 GSYS(GSYS) ke ZAR
1 GSYS(GSYS) ke UAH
1 GSYS(GSYS) ke VES
1 GSYS(GSYS) ke CLP
1 GSYS(GSYS) ke PKR
1 GSYS(GSYS) ke KZT
1 GSYS(GSYS) ke THB
1 GSYS(GSYS) ke TWD
1 GSYS(GSYS) ke AED
1 GSYS(GSYS) ke CHF
1 GSYS(GSYS) ke HKD
1 GSYS(GSYS) ke AMD
1 GSYS(GSYS) ke MAD
1 GSYS(GSYS) ke MXN
1 GSYS(GSYS) ke SAR
1 GSYS(GSYS) ke PLN
1 GSYS(GSYS) ke RON
1 GSYS(GSYS) ke SEK
1 GSYS(GSYS) ke BGN
1 GSYS(GSYS) ke HUF
1 GSYS(GSYS) ke CZK
1 GSYS(GSYS) ke KWD
1 GSYS(GSYS) ke ILS
1 GSYS(GSYS) ke AOA
1 GSYS(GSYS) ke BHD
1 GSYS(GSYS) ke BMD
1 GSYS(GSYS) ke DKK
1 GSYS(GSYS) ke HNL
1 GSYS(GSYS) ke MUR
1 GSYS(GSYS) ke NAD
1 GSYS(GSYS) ke NOK
1 GSYS(GSYS) ke NZD
1 GSYS(GSYS) ke PAB
1 GSYS(GSYS) ke PGK
1 GSYS(GSYS) ke QAR
1 GSYS(GSYS) ke RSD
GSYS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang GSYS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web GSYS Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GSYS

Berapakah nilai GSYS (GSYS) hari ini?
Harga langsung GSYS dalam USD ialah 0.01571 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GSYS ke USD?
Harga semasa GSYS ke USD ialah $ 0.01571. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran GSYS?
Had pasaran untuk GSYS ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GSYS?
Bekalan edaran GSYS ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GSYS?
GSYS mencapai harga ATH sebanyak 1.7435343495280362 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GSYS?
GSYS melihat harga ATL sebanyak 0.011818060067975832 USD.
Berapakah jumlah dagangan GSYS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GSYSialah $ 32.95K USD.
Adakah GSYS akan naik lebih tinggi tahun ini?
GSYS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GSYSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:51:14 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

