Lagi Mengenai GTAI

Maklumat Harga GTAI

Kertas putih GTAI

Laman Web Rasmi GTAI

Tokenomik GTAI

Ramalan Harga GTAI

Sejarah GTAI

GTAI Panduan Membeli

Penukar Mata Wang GTAI-ke-Fiat

GTAI Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

GT Protocol Logo

GT ProtocolHargae(GTAI)

1 GTAI ke USD Harga Langsung:

$0.14904
$0.14904$0.14904
-0.52%1D
USD
GT Protocol (GTAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:51:21 (UTC+8)

GT Protocol (GTAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.14244
$ 0.14244$ 0.14244
24J Rendah
$ 0.16068
$ 0.16068$ 0.16068
24J Tinggi

$ 0.14244
$ 0.14244$ 0.14244

$ 0.16068
$ 0.16068$ 0.16068

$ 5.488164099688297
$ 5.488164099688297$ 5.488164099688297

$ 0.08322454088028734
$ 0.08322454088028734$ 0.08322454088028734

+0.26%

-0.52%

+42.89%

+42.89%

GT Protocol (GTAI) harga masa nyata ialah $ 0.14904. Sepanjang 24 jam yang lalu, GTAI didagangkan antara $ 0.14244 rendah dan $ 0.16068 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GTAI sepanjang masa ialah $ 5.488164099688297, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.08322454088028734.

Dari segi prestasi jangka pendek, GTAI telah berubah sebanyak +0.26% sejak sejam yang lalu, -0.52% dalam 24 jam dan +42.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GT Protocol (GTAI) Maklumat Pasaran

No.1214

$ 8.95M
$ 8.95M$ 8.95M

$ 70.12K
$ 70.12K$ 70.12K

$ 11.18M
$ 11.18M$ 11.18M

60.05M
60.05M 60.05M

75,000,000
75,000,000 75,000,000

75,000,000
75,000,000 75,000,000

80.07%

BSC

Had Pasaran semasa GT Protocol ialah $ 8.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 70.12K. Bekalan edaran GTAI ialah 60.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 75000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.18M.

GT Protocol (GTAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk GT Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0007791-0.52%
30 Hari$ -0.00166-1.11%
60 Hari$ -0.00886-5.62%
90 Hari$ +0.00744+5.25%
Perubahan Harga GT Protocol Hari Ini

Hari ini, GTAI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0007791 (-0.52%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGT Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00166 (-1.11%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari GT Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GTAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.00886 (-5.62%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari GT Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00744 (+5.25%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga GT Protocol (GTAI)?

Semak GT Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu GT Protocol (GTAI)

Leveraging advanced Web3 AI execution technology, GT Protocol introduces a revolutionary approach to AI-portfolio management, AI-trading, and investments across CeFi, DeFi, and NFT markets. It makes sophisticated investment strategies accessible to a broad audience.

GT Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus GT Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GTAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang GT Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian GT Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

GT Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GT Protocol (GTAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GT Protocol (GTAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GT Protocol.

Semak GT Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik GT Protocol (GTAI)

Memahami tokenomik GT Protocol (GTAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GTAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli GT Protocol (GTAI)

Mencari cara membeli GT Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah GT Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GTAI kepada Mata Wang Tempatan

1 GT Protocol(GTAI) ke VND
3,921.9876
1 GT Protocol(GTAI) ke AUD
A$0.2220696
1 GT Protocol(GTAI) ke GBP
0.1087992
1 GT Protocol(GTAI) ke EUR
0.1251936
1 GT Protocol(GTAI) ke USD
$0.14904
1 GT Protocol(GTAI) ke MYR
RM0.625968
1 GT Protocol(GTAI) ke TRY
6.1523712
1 GT Protocol(GTAI) ke JPY
¥21.75984
1 GT Protocol(GTAI) ke ARS
ARS$217.8934992
1 GT Protocol(GTAI) ke RUB
12.3971472
1 GT Protocol(GTAI) ke INR
13.1185008
1 GT Protocol(GTAI) ke IDR
Rp2,443.2782976
1 GT Protocol(GTAI) ke KRW
205.8555384
1 GT Protocol(GTAI) ke PHP
8.4744144
1 GT Protocol(GTAI) ke EGP
￡E.7.1643528
1 GT Protocol(GTAI) ke BRL
R$0.789912
1 GT Protocol(GTAI) ke CAD
C$0.2041848
1 GT Protocol(GTAI) ke BDT
18.153072
1 GT Protocol(GTAI) ke NGN
222.7790304
1 GT Protocol(GTAI) ke COP
$579.922092
1 GT Protocol(GTAI) ke ZAR
R.2.5903152
1 GT Protocol(GTAI) ke UAH
6.1359768
1 GT Protocol(GTAI) ke VES
Bs23.8464
1 GT Protocol(GTAI) ke CLP
$141.43896
1 GT Protocol(GTAI) ke PKR
Rs42.3035136
1 GT Protocol(GTAI) ke KZT
80.6485248
1 GT Protocol(GTAI) ke THB
฿4.7290392
1 GT Protocol(GTAI) ke TWD
NT$4.4905752
1 GT Protocol(GTAI) ke AED
د.إ0.5469768
1 GT Protocol(GTAI) ke CHF
Fr0.1162512
1 GT Protocol(GTAI) ke HKD
HK$1.1595312
1 GT Protocol(GTAI) ke AMD
֏56.992896
1 GT Protocol(GTAI) ke MAD
.د.م1.3368888
1 GT Protocol(GTAI) ke MXN
$2.7304128
1 GT Protocol(GTAI) ke SAR
ريال0.5589
1 GT Protocol(GTAI) ke PLN
0.5350536
1 GT Protocol(GTAI) ke RON
лв0.6364008
1 GT Protocol(GTAI) ke SEK
kr1.3771296
1 GT Protocol(GTAI) ke BGN
лв0.245916
1 GT Protocol(GTAI) ke HUF
Ft49.0744008
1 GT Protocol(GTAI) ke CZK
3.0612816
1 GT Protocol(GTAI) ke KWD
د.ك0.0454572
1 GT Protocol(GTAI) ke ILS
0.4963032
1 GT Protocol(GTAI) ke AOA
Kz135.8603928
1 GT Protocol(GTAI) ke BHD
.د.ب0.05618808
1 GT Protocol(GTAI) ke BMD
$0.14904
1 GT Protocol(GTAI) ke DKK
kr0.938952
1 GT Protocol(GTAI) ke HNL
L3.9093192
1 GT Protocol(GTAI) ke MUR
6.74406
1 GT Protocol(GTAI) ke NAD
$2.5888248
1 GT Protocol(GTAI) ke NOK
kr1.4576112
1 GT Protocol(GTAI) ke NZD
$0.2488968
1 GT Protocol(GTAI) ke PAB
B/.0.14904
1 GT Protocol(GTAI) ke PGK
K0.6229872
1 GT Protocol(GTAI) ke QAR
ر.ق0.5425056
1 GT Protocol(GTAI) ke RSD
дин.14.7534696

GT Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang GT Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web GT Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GT Protocol

Berapakah nilai GT Protocol (GTAI) hari ini?
Harga langsung GTAI dalam USD ialah 0.14904 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GTAI ke USD?
Harga semasa GTAI ke USD ialah $ 0.14904. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran GT Protocol?
Had pasaran untuk GTAI ialah $ 8.95M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GTAI?
Bekalan edaran GTAI ialah 60.05M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GTAI?
GTAI mencapai harga ATH sebanyak 5.488164099688297 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GTAI?
GTAI melihat harga ATL sebanyak 0.08322454088028734 USD.
Berapakah jumlah dagangan GTAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GTAIialah $ 70.12K USD.
Adakah GTAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
GTAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GTAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:51:21 (UTC+8)

GT Protocol (GTAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator GTAI-ke-USD

Jumlah

GTAI
GTAI
USD
USD

1 GTAI = 0.14904 USD

Berdagang GTAI

GTAIUSDT
$0.14904
$0.14904$0.14904
-0.62%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan