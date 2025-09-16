Lagi Mengenai GTC

Gitcoin Logo

GitcoinHargae(GTC)

1 GTC ke USD Harga Langsung:

$0.3461
$0.3461
+1.13%1D
USD
Gitcoin (GTC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:39:50 (UTC+8)

Gitcoin (GTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3369
$ 0.3369
24J Rendah
$ 0.353
$ 0.353
24J Tinggi

$ 0.3369
$ 0.3369

$ 0.353
$ 0.353

$ 29.033902808657192
$ 29.033902808657192

$ 0.19580728738080047
$ 0.19580728738080047

-0.15%

+1.13%

-3.43%

-3.43%

Gitcoin (GTC) harga masa nyata ialah $ 0.3472. Sepanjang 24 jam yang lalu, GTC didagangkan antara $ 0.3369 rendah dan $ 0.353 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GTC sepanjang masa ialah $ 29.033902808657192, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.19580728738080047.

Dari segi prestasi jangka pendek, GTC telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, +1.13% dalam 24 jam dan -3.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gitcoin (GTC) Maklumat Pasaran

No.717

$ 33.46M
$ 33.46M

$ 570.13K
$ 570.13K

$ 34.72M
$ 34.72M

96.38M
96.38M

100,000,000
100,000,000

ETH

Had Pasaran semasa Gitcoin ialah $ 33.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 570.13K. Bekalan edaran GTC ialah 96.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.72M.

Gitcoin (GTC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Gitcoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003867+1.13%
30 Hari$ -0.0077-2.17%
60 Hari$ +0.0485+16.23%
90 Hari$ +0.1145+49.20%
Perubahan Harga Gitcoin Hari Ini

Hari ini, GTC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.003867 (+1.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGitcoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0077 (-2.17%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Gitcoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GTC mengalami perubahan sebanyak $ +0.0485 (+16.23%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Gitcoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1145 (+49.20%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Gitcoin (GTC)?

Semak Gitcoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Gitcoin (GTC)

Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO.

Gitcoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Gitcoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GTC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Gitcoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Gitcoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Gitcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gitcoin (GTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gitcoin (GTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gitcoin.

Semak Gitcoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Gitcoin (GTC)

Memahami tokenomik Gitcoin (GTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Gitcoin (GTC)

Mencari cara membeli Gitcoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Gitcoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GTC kepada Mata Wang Tempatan

1 Gitcoin(GTC) ke VND
9,136.568
1 Gitcoin(GTC) ke AUD
A$0.517328
1 Gitcoin(GTC) ke GBP
0.253456
1 Gitcoin(GTC) ke EUR
0.291648
1 Gitcoin(GTC) ke USD
$0.3472
1 Gitcoin(GTC) ke MYR
RM1.45824
1 Gitcoin(GTC) ke TRY
14.328944
1 Gitcoin(GTC) ke JPY
¥50.6912
1 Gitcoin(GTC) ke ARS
ARS$507.599456
1 Gitcoin(GTC) ke RUB
28.83496
1 Gitcoin(GTC) ke INR
30.5536
1 Gitcoin(GTC) ke IDR
Rp5,691.802368
1 Gitcoin(GTC) ke KRW
479.556112
1 Gitcoin(GTC) ke PHP
19.731376
1 Gitcoin(GTC) ke EGP
￡E.16.693376
1 Gitcoin(GTC) ke BRL
R$1.843632
1 Gitcoin(GTC) ke CAD
C$0.475664
1 Gitcoin(GTC) ke BDT
42.28896
1 Gitcoin(GTC) ke NGN
518.206416
1 Gitcoin(GTC) ke COP
$1,350.97256
1 Gitcoin(GTC) ke ZAR
R.6.02392
1 Gitcoin(GTC) ke UAH
14.294224
1 Gitcoin(GTC) ke VES
Bs55.552
1 Gitcoin(GTC) ke CLP
$329.4928
1 Gitcoin(GTC) ke PKR
Rs98.549248
1 Gitcoin(GTC) ke KZT
187.876864
1 Gitcoin(GTC) ke THB
฿10.98888
1 Gitcoin(GTC) ke TWD
NT$10.440304
1 Gitcoin(GTC) ke AED
د.إ1.274224
1 Gitcoin(GTC) ke CHF
Fr0.270816
1 Gitcoin(GTC) ke HKD
HK$2.701216
1 Gitcoin(GTC) ke AMD
֏132.76928
1 Gitcoin(GTC) ke MAD
.د.م3.114384
1 Gitcoin(GTC) ke MXN
$6.367648
1 Gitcoin(GTC) ke SAR
ريال1.302
1 Gitcoin(GTC) ke PLN
1.246448
1 Gitcoin(GTC) ke RON
лв1.482544
1 Gitcoin(GTC) ke SEK
kr3.204656
1 Gitcoin(GTC) ke BGN
лв0.57288
1 Gitcoin(GTC) ke HUF
Ft114.207968
1 Gitcoin(GTC) ke CZK
7.128016
1 Gitcoin(GTC) ke KWD
د.ك0.105896
1 Gitcoin(GTC) ke ILS
1.156176
1 Gitcoin(GTC) ke AOA
Kz316.497104
1 Gitcoin(GTC) ke BHD
.د.ب0.1308944
1 Gitcoin(GTC) ke BMD
$0.3472
1 Gitcoin(GTC) ke DKK
kr2.18736
1 Gitcoin(GTC) ke HNL
L9.107056
1 Gitcoin(GTC) ke MUR
15.7108
1 Gitcoin(GTC) ke NAD
$6.030864
1 Gitcoin(GTC) ke NOK
kr3.395616
1 Gitcoin(GTC) ke NZD
$0.579824
1 Gitcoin(GTC) ke PAB
B/.0.3472
1 Gitcoin(GTC) ke PGK
K1.451296
1 Gitcoin(GTC) ke QAR
ر.ق1.263808
1 Gitcoin(GTC) ke RSD
дин.34.348496

Gitcoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Gitcoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Gitcoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gitcoin

Berapakah nilai Gitcoin (GTC) hari ini?
Harga langsung GTC dalam USD ialah 0.3472 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GTC ke USD?
Harga semasa GTC ke USD ialah $ 0.3472. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Gitcoin?
Had pasaran untuk GTC ialah $ 33.46M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GTC?
Bekalan edaran GTC ialah 96.38M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GTC?
GTC mencapai harga ATH sebanyak 29.033902808657192 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GTC?
GTC melihat harga ATL sebanyak 0.19580728738080047 USD.
Berapakah jumlah dagangan GTC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GTCialah $ 570.13K USD.
Adakah GTC akan naik lebih tinggi tahun ini?
GTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:39:50 (UTC+8)

Gitcoin (GTC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator GTC-ke-USD

Jumlah

GTC
GTC
USD
USD

1 GTC = 0.3472 USD

Berdagang GTC

GTCUSDT
$0.3461
$0.3461
+1.22%

