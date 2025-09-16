Apakah itu Gitcoin (GTC)

Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO.

Gitcoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.



Gitcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gitcoin (GTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gitcoin (GTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gitcoin.

Tokenomik Gitcoin (GTC)

Memahami tokenomik Gitcoin (GTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Gitcoin (GTC)

Mencari cara membeli Gitcoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan!

Gitcoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Gitcoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gitcoin Berapakah nilai Gitcoin (GTC) hari ini? Harga langsung GTC dalam USD ialah 0.3472 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GTC ke USD? $ 0.3472 . Lihat Harga semasa GTC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Gitcoin? Had pasaran untuk GTC ialah $ 33.46M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GTC? Bekalan edaran GTC ialah 96.38M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GTC? GTC mencapai harga ATH sebanyak 29.033902808657192 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GTC? GTC melihat harga ATL sebanyak 0.19580728738080047 USD . Berapakah jumlah dagangan GTC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GTCialah $ 570.13K USD . Adakah GTC akan naik lebih tinggi tahun ini? GTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

