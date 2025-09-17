Lagi Mengenai GUI

Gui Inu Logo

Gui InuHargae(GUI)

1 GUI ke USD Harga Langsung:

$0.00000277
$0.00000277$0.00000277
+3.74%1D
USD
Gui Inu (GUI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:28:53 (UTC+8)

Gui Inu (GUI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000255
$ 0.00000255$ 0.00000255
24J Rendah
$ 0.00000279
$ 0.00000279$ 0.00000279
24J Tinggi

$ 0.00000255
$ 0.00000255$ 0.00000255

$ 0.00000279
$ 0.00000279$ 0.00000279

$ 0.000579846469264794
$ 0.000579846469264794$ 0.000579846469264794

$ 0.000002520634568915
$ 0.000002520634568915$ 0.000002520634568915

+3.38%

+3.74%

-1.79%

-1.79%

Gui Inu (GUI) harga masa nyata ialah $ 0.00000275. Sepanjang 24 jam yang lalu, GUI didagangkan antara $ 0.00000255 rendah dan $ 0.00000279 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GUI sepanjang masa ialah $ 0.000579846469264794, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000002520634568915.

Dari segi prestasi jangka pendek, GUI telah berubah sebanyak +3.38% sejak sejam yang lalu, +3.74% dalam 24 jam dan -1.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gui Inu (GUI) Maklumat Pasaran

No.2020

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 152.35K
$ 152.35K$ 152.35K

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

555.90B
555.90B 555.90B

777,777,777,776.9
777,777,777,776.9 777,777,777,776.9

777,777,777,776.9
777,777,777,776.9 777,777,777,776.9

71.47%

APTOS

Had Pasaran semasa Gui Inu ialah $ 1.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 152.35K. Bekalan edaran GUI ialah 555.90B, dengan jumlah bekalan sebanyak 777777777776.9. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.14M.

Gui Inu (GUI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Gui Inu hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000999+3.74%
30 Hari$ -0.00000083-23.19%
60 Hari$ -0.00000158-36.49%
90 Hari$ -0.00000133-32.60%
Perubahan Harga Gui Inu Hari Ini

Hari ini, GUI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000000999 (+3.74%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGui Inu

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000083 (-23.19%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Gui Inu

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GUI mengalami perubahan sebanyak $ -0.00000158 (-36.49%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Gui Inu

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00000133 (-32.60%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Gui Inu (GUI)?

Semak Gui Inuhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Gui Inu (GUI)

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

Gui Inu tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Gui Inu pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GUI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Gui Inu di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Gui Inu anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Gui Inu Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gui Inu (GUI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gui Inu (GUI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gui Inu.

Semak Gui Inu ramalan harga sekarang!

Tokenomik Gui Inu (GUI)

Memahami tokenomik Gui Inu (GUI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GUI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Gui Inu (GUI)

Mencari cara membeli Gui Inu? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Gui Inu di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GUI kepada Mata Wang Tempatan

Gui Inu Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Gui Inu, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Gui Inu Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gui Inu

Berapakah nilai Gui Inu (GUI) hari ini?
Harga langsung GUI dalam USD ialah 0.00000275 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GUI ke USD?
Harga semasa GUI ke USD ialah $ 0.00000275. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Gui Inu?
Had pasaran untuk GUI ialah $ 1.53M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GUI?
Bekalan edaran GUI ialah 555.90B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GUI?
GUI mencapai harga ATH sebanyak 0.000579846469264794 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GUI?
GUI melihat harga ATL sebanyak 0.000002520634568915 USD.
Berapakah jumlah dagangan GUI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GUIialah $ 152.35K USD.
Adakah GUI akan naik lebih tinggi tahun ini?
GUI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GUIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:28:53 (UTC+8)

