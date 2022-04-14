Tokenomik Gui Inu (GUI)

Lihat cerapan utama tentang Gui Inu (GUI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Gui Inu (GUI) Maklumat

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

http://guiinu.com/
https://guiinu.medium.com/gui-the-story-mission-future-d8a6bcb9c32d
https://tracemove.io/coin/0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002/Gui%20Inu/GUI

Gui Inu (GUI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Gui Inu (GUI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.10M
$ 2.10M$ 2.10M
Jumlah Bekalan:
$ 777.78B
$ 777.78B$ 777.78B
Bekalan Edaran:
$ 555.90B
$ 555.90B$ 555.90B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.94M
$ 2.94M
$ 2.94M$ 2.94M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0001084
$ 0.0001084
$ 0.0001084$ 0.0001084
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000002520634568915
$ 0.000002520634568915$ 0.000002520634568915
Harga Semasa:
$ 0.00000378
$ 0.00000378$ 0.00000378

Tokenomik Gui Inu (GUI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Gui Inu (GUI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GUI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GUI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GUI, terokai GUI harga langsung token!

Penafian

