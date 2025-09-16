Lagi Mengenai GUN

GUNZ Logo

GUNZHargae(GUN)

1 GUN ke USD Harga Langsung:

$0.02389
$0.02389$0.02389
+0.08%1D
USD
GUNZ (GUN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:39:57 (UTC+8)

GUNZ (GUN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02344
$ 0.02344$ 0.02344
24J Rendah
$ 0.02459
$ 0.02459$ 0.02459
24J Tinggi

$ 0.02344
$ 0.02344$ 0.02344

$ 0.02459
$ 0.02459$ 0.02459

$ 0.11519365257037809
$ 0.11519365257037809$ 0.11519365257037809

$ 0.020542339559698804
$ 0.020542339559698804$ 0.020542339559698804

-1.33%

+0.08%

+3.68%

+3.68%

GUNZ (GUN) harga masa nyata ialah $ 0.02389. Sepanjang 24 jam yang lalu, GUN didagangkan antara $ 0.02344 rendah dan $ 0.02459 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GUN sepanjang masa ialah $ 0.11519365257037809, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.020542339559698804.

Dari segi prestasi jangka pendek, GUN telah berubah sebanyak -1.33% sejak sejam yang lalu, +0.08% dalam 24 jam dan +3.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GUNZ (GUN) Maklumat Pasaran

No.817

$ 26.78M
$ 26.78M$ 26.78M

$ 646.17K
$ 646.17K$ 646.17K

$ 238.90M
$ 238.90M$ 238.90M

1.12B
1.12B 1.12B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

11.21%

GUNZ

Had Pasaran semasa GUNZ ialah $ 26.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 646.17K. Bekalan edaran GUN ialah 1.12B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 238.90M.

GUNZ (GUN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk GUNZ hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

Tempoh Perubahan (USD) Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000191+0.08%
30 Hari$ -0.00485-16.88%
60 Hari$ -0.01047-30.48%
90 Hari$ -0.00203-7.84%
Perubahan Harga GUNZ Hari Ini

Hari ini, GUN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000191 (+0.08%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGUNZ

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00485 (-16.88%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari GUNZ

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GUN mengalami perubahan sebanyak $ -0.01047 (-30.48%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari GUNZ

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00203 (-7.84%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga GUNZ (GUN)?

Apakah itu GUNZ (GUN)

GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development.

GUNZ tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus GUNZ pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GUN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang GUNZ di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian GUNZ anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

GUNZ Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GUNZ (GUN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GUNZ (GUN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GUNZ.

Tokenomik GUNZ (GUN)

Memahami tokenomik GUNZ (GUN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GUN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli GUNZ (GUN)

Mencari cara membeli GUNZ? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah GUNZ di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GUN kepada Mata Wang Tempatan

1 GUNZ(GUN) ke VND
628.66535
1 GUNZ(GUN) ke AUD
A$0.0355961
1 GUNZ(GUN) ke GBP
0.0174397
1 GUNZ(GUN) ke EUR
0.0200676
1 GUNZ(GUN) ke USD
$0.02389
1 GUNZ(GUN) ke MYR
RM0.100338
1 GUNZ(GUN) ke TRY
0.9859403
1 GUNZ(GUN) ke JPY
¥3.48794
1 GUNZ(GUN) ke ARS
ARS$34.9267022
1 GUNZ(GUN) ke RUB
1.9840645
1 GUNZ(GUN) ke INR
2.10232
1 GUNZ(GUN) ke IDR
Rp391.6392816
1 GUNZ(GUN) ke KRW
32.9971069
1 GUNZ(GUN) ke PHP
1.3576687
1 GUNZ(GUN) ke EGP
￡E.1.1486312
1 GUNZ(GUN) ke BRL
R$0.1268559
1 GUNZ(GUN) ke CAD
C$0.0327293
1 GUNZ(GUN) ke BDT
2.909802
1 GUNZ(GUN) ke NGN
35.6565417
1 GUNZ(GUN) ke COP
$92.9571845
1 GUNZ(GUN) ke ZAR
R.0.4144915
1 GUNZ(GUN) ke UAH
0.9835513
1 GUNZ(GUN) ke VES
Bs3.8224
1 GUNZ(GUN) ke CLP
$22.67161
1 GUNZ(GUN) ke PKR
Rs6.7809376
1 GUNZ(GUN) ke KZT
12.9273568
1 GUNZ(GUN) ke THB
฿0.7561185
1 GUNZ(GUN) ke TWD
NT$0.7183723
1 GUNZ(GUN) ke AED
د.إ0.0876763
1 GUNZ(GUN) ke CHF
Fr0.0186342
1 GUNZ(GUN) ke HKD
HK$0.1858642
1 GUNZ(GUN) ke AMD
֏9.135536
1 GUNZ(GUN) ke MAD
.د.م0.2142933
1 GUNZ(GUN) ke MXN
$0.4381426
1 GUNZ(GUN) ke SAR
ريال0.0895875
1 GUNZ(GUN) ke PLN
0.0857651
1 GUNZ(GUN) ke RON
лв0.1020103
1 GUNZ(GUN) ke SEK
kr0.2205047
1 GUNZ(GUN) ke BGN
лв0.0394185
1 GUNZ(GUN) ke HUF
Ft7.8583766
1 GUNZ(GUN) ke CZK
0.4904617
1 GUNZ(GUN) ke KWD
د.ك0.00728645
1 GUNZ(GUN) ke ILS
0.0795537
1 GUNZ(GUN) ke AOA
Kz21.7774073
1 GUNZ(GUN) ke BHD
.د.ب0.00900653
1 GUNZ(GUN) ke BMD
$0.02389
1 GUNZ(GUN) ke DKK
kr0.150507
1 GUNZ(GUN) ke HNL
L0.6266347
1 GUNZ(GUN) ke MUR
1.0810225
1 GUNZ(GUN) ke NAD
$0.4149693
1 GUNZ(GUN) ke NOK
kr0.2336442
1 GUNZ(GUN) ke NZD
$0.0398963
1 GUNZ(GUN) ke PAB
B/.0.02389
1 GUNZ(GUN) ke PGK
K0.0998602
1 GUNZ(GUN) ke QAR
ر.ق0.0869596
1 GUNZ(GUN) ke RSD
дин.2.3634377

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang GUNZ, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GUNZ

Berapakah nilai GUNZ (GUN) hari ini?
Harga langsung GUN dalam USD ialah 0.02389 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GUN ke USD?
Harga semasa GUN ke USD ialah $ 0.02389. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran GUNZ?
Had pasaran untuk GUN ialah $ 26.78M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GUN?
Bekalan edaran GUN ialah 1.12B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GUN?
GUN mencapai harga ATH sebanyak 0.11519365257037809 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GUN?
GUN melihat harga ATL sebanyak 0.020542339559698804 USD.
Berapakah jumlah dagangan GUN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GUNialah $ 646.17K USD.
Adakah GUN akan naik lebih tinggi tahun ini?
GUN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GUNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:39:57 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

