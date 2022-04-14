Tokenomik GUNZ (GUN)

Lihat cerapan utama tentang GUNZ (GUN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
GUNZ (GUN) Maklumat

GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development.

Laman Web Rasmi:
https://gunbygunz.com/
Kertas putih:
http://www.gunbygunz.com/whitepaper
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/3jUf2RTyXp867piSB2dt8uUcNiLDW58asjGtXkRAkBbe

GUNZ (GUN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GUNZ (GUN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 29.13M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.12B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 259.80M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.2001
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.020542339559698804
Harga Semasa:
$ 0.02598
Tokenomik GUNZ (GUN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik GUNZ (GUN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GUN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GUN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GUN, terokai GUN harga langsung token!

GUNZ (GUN) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga GUN membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

GUN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GUN? Halaman ramalan harga GUN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.