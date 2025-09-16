Lagi Mengenai GURU

Guru NetworkHargae(GURU)

1 GURU ke USD Harga Langsung:

$0.001018
$0.001018$0.001018
+1.09%1D
USD
Guru Network (GURU) Carta Harga Langsung
Guru Network (GURU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000989
$ 0.000989$ 0.000989
24J Rendah
$ 0.00102
$ 0.00102$ 0.00102
24J Tinggi

$ 0.000989
$ 0.000989$ 0.000989

$ 0.00102
$ 0.00102$ 0.00102

$ 0.06316788883271543
$ 0.06316788883271543$ 0.06316788883271543

$ 0.000899371810489673
$ 0.000899371810489673$ 0.000899371810489673

0.00%

+1.09%

+5.93%

+5.93%

Guru Network (GURU) harga masa nyata ialah $ 0.001018. Sepanjang 24 jam yang lalu, GURU didagangkan antara $ 0.000989 rendah dan $ 0.00102 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GURU sepanjang masa ialah $ 0.06316788883271543, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000899371810489673.

Dari segi prestasi jangka pendek, GURU telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +1.09% dalam 24 jam dan +5.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Guru Network (GURU) Maklumat Pasaran

No.4729

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 48.19K
$ 48.19K$ 48.19K

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Guru Network ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 48.19K. Bekalan edaran GURU ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.02M.

Guru Network (GURU) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Guru Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001098+1.09%
30 Hari$ -0.00042-29.21%
60 Hari$ -0.000988-49.26%
90 Hari$ -0.001189-53.88%
Perubahan Harga Guru Network Hari Ini

Hari ini, GURU mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00001098 (+1.09%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGuru Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00042 (-29.21%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Guru Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GURU mengalami perubahan sebanyak $ -0.000988 (-49.26%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Guru Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001189 (-53.88%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Guru Network (GURU)?

Semak Guru Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Guru Network (GURU)

Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making.

Guru Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Guru Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GURU ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Guru Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Guru Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Guru Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Guru Network (GURU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Guru Network (GURU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Guru Network.

Semak Guru Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Guru Network (GURU)

Memahami tokenomik Guru Network (GURU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GURU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Guru Network (GURU)

Mencari cara membeli Guru Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Guru Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GURU kepada Mata Wang Tempatan

Guru Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Guru Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Guru Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Guru Network

Berapakah nilai Guru Network (GURU) hari ini?
Harga langsung GURU dalam USD ialah 0.001018 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GURU ke USD?
Harga semasa GURU ke USD ialah $ 0.001018. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Guru Network?
Had pasaran untuk GURU ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GURU?
Bekalan edaran GURU ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GURU?
GURU mencapai harga ATH sebanyak 0.06316788883271543 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GURU?
GURU melihat harga ATL sebanyak 0.000899371810489673 USD.
Berapakah jumlah dagangan GURU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GURUialah $ 48.19K USD.
Adakah GURU akan naik lebih tinggi tahun ini?
GURU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GURUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
